Где сейчас Собчак: телеведущая покинула Россию

Популярная телеведущая неожиданно для многих уехала из нашей страны, поэтому всех интересует: где сейчас Собчак?

Где сейчас Собчак, понять достаточно трудно, так как из-за своей работы она постоянно перемещается по миру, берет интервью у разных известных деятелей. Еще на прошлой неделе она была в Тель-Авиве, где, по слухам, общалась с самой Аллой Пугачевой. Потом снова оказалась в Москве.

По последним данным, телеведущая находится в Литве. В прибалтийскую страну она попала через Белоруссию, границу с которой перешла пешком — это видно на камерах видеонаблюдения на посту. Многие удивляются, как она попала в Литву, ведь сейчас из-за санкций сделать это крайне трудно, но ответ очень прост: у Собчак есть израильский паспорт. Кстати, его наличие она ранее отрицала.

В Литве она может находиться 90 дней как гражданка Израиля, а что будет после — пока загадка. Есть слухи, что Собчак отправится в Европу, так как считает, что ее притесняют в России: на ее коммерческого директора завели уголовное дело, ему вменяют вымогательство у высокопоставленных российских чиновников. Он работал в паре с Арианом Романовским, экс-редактором журнала Tatler, которого тоже арестовали.

Тень подозрения пала на Собчак, поэтому она, предчувствуя заваруху, решила побыстрее уехать из России. Причем знаменитость не взяла с собой ни мужа, ни единственного сына Платона. А границу с Белоруссией она пересекла с неизвестным мужчиной, в котором некоторые опознали водителя.

Отметим, что Ксения Собчак ранее позиционировала себя как светская львица, но последние годы все чаще называет себя журналисткой. У нее есть несколько телеграм-каналов, у которых имеется огромная аудитория, превышающая миллион человек. Кроме того, по различным рейтингам, Собчак давно является одной из самых цитируемых персон в России.

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