Рианна
Умер пионер рок-н-ролла Джерри Ли Льюис, хотя «похоронили» его еще 26 октября
Основоположнику рок-н-ролла было было 87 лет.28 окт 2022 20:42
«Моя ошибка»: отец Нюши рассказал, что певица завершила карьеру
Владимир Шурочкин является продюсером Нюши долгие годы. Сейчас певица не выступает, что очень огорчает ее родителей и поклонников.28 окт 2022 11:53
Осталась без волос и бровей: рак сломал жизнь звезде сериала «След» Копосовой
Ольга Копосова прославилась ролью полковника Рогозиной в сериале «След». Долгие годы она снималась в проекте, но мало кто знал, что в этот момент она боролась с раком.28 окт 2022 10:59
Дождались! Рианна впервые за шесть лет выпустила новую песню
Композиция Lift Me Up стала саундтреком к фильму «Черная Пантера: Ваканда навсегда».28 окт 2022 08:27
Дочь Мадонны и певица Рианна решились на смелый шаг: «Как такое можно показывать?»
Звезд раскритиковали за вульгарность.19 янв 2022 14:40
В какой последовательности смотреть все части франшизы «Стартрек/Звездный путь» по хронологии?
Медиафраншиза «Звездный путь», берущая свое начало еще в 1966 году, стала одной из самых масштабных и влиятельных в истории мирового кинематографа.17 дек 2021 12:57
Певицу Рианну заподозрили в беременности первым ребенком
Поп-дива запретила прислуге курить и употреблять спиртное в ее доме.2 дек 2021 14:28
«Не ожидала»: Решетова удивлена высказыванием Тимати в ее адрес
Рэпер защищает Решетову от нападок в Инстаграме.15 окт 2021 15:13
Грех или жертва во имя красоты: можно ли жить с экстрадлинными ногтями
Пока одни узнают мнение священников, другие ищут способы справляться с повседневными делами.10 окт 2021 12:00
8 актуальных веяний в мире моды, которые родом из нулевых
В мире моды все циклично. Что-то на пике, что-то теряет актуальность, о некоторых вещах вообще хочется забыть. Но, похоже, сделать это будет не так просто8 окт 2021 17:30
Фото: Билли Айлиш, Кристен Стюарт, Меган Фокс и другие на Met Gala 2021
На красной дорожке собрались десятки звезд.14 сен 2021 13:00
«Лицом и фигурой похожа на Рианну»: Лариса Долина удивила «старинным» фото
Певица поздравила сына Софии Ротару.25 авг 2021 10:40
Три причины за и против: почему в Сети не верят в роман Решетовой и арабского миллиардера
Экс-возлюбленная Тимати четкого ответа на сплетни не дала.13 авг 2021 12:20
Рианна купила особняк с пятью спальнями за миллиард рублей
Звезда обзавелась недвижимостью в Калифорнии.18 мар 2021 12:01
Никакого белья: топлес-фото Рианны взбудоражили Интернет
Знаменитость прорекламировала свои марки одежды и косметики.17 фев 2021 10:17
«Оля — как бородатый анекдот»: Май Абрикосов дал едкую характеристику творчеству Бузовой
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