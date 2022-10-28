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«Моя ошибка»: отец Нюши рассказал, что певица завершила карьеру

Владимир Шурочкин является продюсером Нюши долгие годы. Сейчас певица не выступает, что очень огорчает ее родителей и поклонников.

Владимир Шурочкин, бывший солист «Ласкового мая», рассказал о том, что дочь фактически завершила карьеру — она не выступает несколько лет. Это связано с беременностью и рождением второго ребенка.

Несмотря на то что после появления на свет первой дочери Нюша вернулась и даже записала несколько альбомов, когда у пары родился долгожданный сын, она с головой окунулась в материнство. Вместе с мужем исполнительница хита «Вою на луну» живет то в Москве, то в Дубае и не спешит ездить на гастроли.

Этого не понимает ее отец Владимир Шурочкин, вложивший в ее карьеру сердце и душу. Продюсер считает, что в какой-то момент слишком стал оберегать наследницу, ведь она популярна с 14 лет. Все вопросы решал он, все проекты проходили через него — ей оставалось лишь выходить на сцену и петь.

Может быть, моя ошибка заключается в том, что я не пытался до нее всё доносить. Обидно и жалко. Столько сил и времени на это потрачено,

— говорит Владимир Шурочкин.

Продюсер считает, что для дочери, которая достигла в музыкальном мире всего и стала одной из самых известных певиц в России, концерты превратились в рутину. Поэтому сейчас, когда появилась возможность заняться чем-то другим, а именно бизнесом и материнством, она с удовольствием забыла про концерты, сообщает AIF.RU.

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Источник фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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