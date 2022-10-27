«Может, стоит прожить меньше, но активнее»: как спасают звезду «Ментовских войн»

Александр Устюгов госпитализирован в больницу из-за проблем с сердцем. За ним круглосуточно следят врачи.

Информация о том, что 46-летния актер Александр Устюгов госпитализирован в клинику, появилась в понедельник. Сообщалось, что состояние звезды сериала «Ментовские войны» оценивают как средней тяжести. Он пожаловался на проблемы с сердцем, поэтому врачи решили поместить его под наблюдение и понаблюдать за тем, как организм прореагирует на лекарства.

С тех пор о нем нет вестей. Поклонники переживают за то, что происходит с их любимцем, ведь Устюгов не только талантливый актер, который регулярно выходит на сцену в нескольких кассовых спектаклях, но еще и музыкант. Он постоянно дает концерты с группой Ekibastuz.

Отметим, что за несколько дней до госпитализации Устюгов в одном из интервью неожиданно стал рассуждать о будущем и фармакологии. Так, его спросили, боится ли он стареть, на что журналист получил неожиданный ответ.

Может, стоит прожить меньше, но активнее,

— задал риторический вопрос Устюгов Tele.ru.

Он также отметил, что благодаря новым лекарствам можно прожить до 100 лет, но он не видит в этом смысла. Кроме того, по его наблюдениям, с развитием медицины возрастные рамки сильно сдвинулись. Например, когда Александру было 14 лет, то он смотрел на своего 38-летнего отца и считал его глубоким стариком. Но в современном мире многие только начинают жить в этом возрасте.

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