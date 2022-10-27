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Даня Милохин заплатит крупный штраф за бегство из шоу «Ледниковый период»

Звезда соцсетей подвел продюсеров и участников, поэтому теперь ему придется расплачиваться за это.

Даня Милохин накануне съемок пятого блока нового сезона шоу «Ледниковый период» неожиданно выступил в соцсетях и рассказал, что уходит их проекта. Свое решение он прокомментировал тем, что устал, и тем, что не до конца понимает, зачем ем это нужно.

Эта новость стала настоящим шоком для продюсера Ильи Авербуха, ведь партнерша Даня Евгения Медведева остается одна, и как поступить в такой ситуации, никто не знает. На данный момент ему экстренно ищут замену: подробности читайте здесь.

Стало известно, что для Милохина уход из шоу не пройдет бесследно, потому что перед стартом съемок он подписывал серьезный контракт, где указаны различные форс-мажорные ситуации и штрафы. Но сколько же заплатит строптивый блогер?

Как рассказала продюсер Антонина Саврасова-Абрамова, ранее сотрудничавшая с участниками «Ледникового периода», в контракте прописан пункт о срыве съемок, где сумма штрафа начинается от числа с шестью нулями. Сколько конкретно, женщина не уточнила, но судя по всему, речь идет о миллионе рублей и выше.

Адвокат Сергей Жорин, специализирующийся на громких делах с участием знаменитостей, рассказал, что продюсеры проекта могут потребовать не только штраф, но и компенсацию подтвержденных убытков — все будет зависеть от того, смогут ли юристы Милохина договориться с руководством канала, сообщает News.ru.

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Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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