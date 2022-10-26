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Кто такой актер Жан-Мишель Щербак и почему все о нем говорят

Главной звездой дня стал известный артист, поэтому рассказываем, кто такой актер Жан-Мишель Щербак и почему все о нем говорят.

Рассказываем все про главную звезду — кто такой актер Жан-Мишель Щербак и почему все о нем говорят. Этой знаменитости 30 лет, несмотря на цвет кожи, он родился и вырос в России, просто его отец из Гвинеи, а мать родом из Ташкента.

Жан-Мишель Щербак рос в большой семье, где помимо него было еще девять братьев и сестер. С детства тяготел к творчеству, хотел стать актером и учился в нескольких театральных секциях. Например, в подростковом возрасте сыграл роль Чацкого в знаменитой истории «Горе от ума», поставленной по мотивам комедии Грибоедова.

В 15 лет начал карьеру модели — стройный и атлетичный Щербак тут же привлек всех боссов своей внешностью, и его стали активно приглашать на подиумы. Но Жан-Мишель был воспитан в классических традициях, поэтому совмещал работу с учебой в вузе и в 2015 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет и получил диплом экономиста.

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Но все-таки творчество пересилило, поэтому он стал еще и заниматься продюсированием. Пик его карьеры пришелся на 2015 год, когда Жан-Мишель впервые появился на экране в киноленте «Красная королева» — она была основана на истории манекенщицы Регины Збарской.

Все это время публика гадала о личной жизни Щербака, рядом с ним даже видели разных женщин, в итоге он решил попытать счастья и отправился на популярное шоу «Замуж за Бузову», которое являлось женским аналогом популярного проекта «Холостяк».

Кадр из шоу

Поп-певица благосклонно приняла ухаживания статного красавца. Он был в ее вкусе: богатый, знаменитый, с шикарным телом. Правда, слишком резок на язык. Дело в том, что Жан-Мишель на свидании с Ольгой позволил себе непозволительное и указал на то, как выглядит красотка: он раскритиковал ее наряды, а также отметил, что нужно задуматься, как избавиться от целлюлита.

Все это возмутило главную героиню проекта, которая попросила его покинуть шоу и поучиться хорошим манерам. В свою очередь, Жан-Мишель Щербак обиделся на нее в ответ, так как думал, что хотел ей помочь.

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Впрочем, участие в скандальном проекте, где были еще и драки, слезы, обман и странное поведение Бузовой, сделали свое дело, и Жан-Мишель Щербак после этого стал частым гостем на телевидении.

В гору пошла и его кинокарьера. В 2019-м он снялся в сериале «Пекарь и красавица» вместе с Анной Чиповской, а в 2020-м сыграл роль Мигеля в нашумевшем кинохите «Последний министр».

Ходили слухи, что его даже пригласили сняться в сериале для Netflix, но из-за коронавируса и политических событий, происходящих в мире, проект отложили.

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В 2020-м он принял участие в сериале «Сказки Пушкина. Для взрослых» — проект основан на сценарии известного российского журналиста, а продюсером его выступает Жора Крыжовников. Жан-Мишель исполнил роль прославленного поэта. Описывая свою роль, отметил, что поэта можно назвать главным хипстером прошлого.

В конце октября 2022 года СМИ облетела новость, что он совершил каминг-аут и во Франции женился на известном российском журналисте и писателе. Пользователи пришли в шок от такого заявления, потому что это противоречит нормам российской морали и нравственности. В соцсетях над Щербаком активно смеются и осуждают, говоря о том, что он все эти годы ломал комедию и строил из себя ловеласа.

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Источник фото: соцсети Автор: Татьяна Вайвалова
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