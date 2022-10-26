Главной звездой дня стал известный артист, поэтому рассказываем, кто такой актер Жан-Мишель Щербак и почему все о нем говорят.

Рассказываем все про главную звезду — кто такой актер Жан-Мишель Щербак и почему все о нем говорят. Этой знаменитости 30 лет, несмотря на цвет кожи, он родился и вырос в России, просто его отец из Гвинеи, а мать родом из Ташкента.

Жан-Мишель Щербак рос в большой семье, где помимо него было еще девять братьев и сестер. С детства тяготел к творчеству, хотел стать актером и учился в нескольких театральных секциях. Например, в подростковом возрасте сыграл роль Чацкого в знаменитой истории «Горе от ума», поставленной по мотивам комедии Грибоедова.

В 15 лет начал карьеру модели — стройный и атлетичный Щербак тут же привлек всех боссов своей внешностью, и его стали активно приглашать на подиумы. Но Жан-Мишель был воспитан в классических традициях, поэтому совмещал работу с учебой в вузе и в 2015 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет и получил диплом экономиста.