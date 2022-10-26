После стрельбы в центре Петербурга звезде «Дома-2» Перову грозит семь лет тюрьмы

Руслан Перов достал пистолет, когда стал участником массовой драки. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В Петербурге в центре города произошла массовая драка с участием звезды «Дома-2». Руслан Перов, по предварительным данным, вместе с другом стал приставать к девушкам у входа в «Невский центр». Их друзья заступились за студенток, поэтому между мужчинами началась драка, в ходе которой участник скандальной телестройки, как считают следователи, воспользовался травматическим пистолетом типа «Оса».

Несмотря на то что участники потасовки не стали обращаться в МВД и разошлись миром, ситуация привлекла внимание правоохранительных органов, которые по камерам вычислили нарушителей и приехали к ним. Перова посадили в камеру на двое суток для выяснения всех обстоятельств инцидента, а его друга, ранее судимого мужчину, вызовут в качестве свидетеля.

В Северной столице уже возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», если вина Перова будет доказана, то его могут посадить на семь лет. Пока что следствие изучает все материалы дела.

Отметим, что Руслан стал участником «Дома-2» в прошлом году. На проекте он рассказал, что является профессиональным футболистом и играет за частный клуб. В периметре Перов пробыл месяц, после чего его отправили домой.

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