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Певец с бородой снялся с Агутиным в рекламе «Мир»: кто он?

В сети рассматривают новую рекламу с участием Леонида Агутина, который вместе с другим певцом с бородой едет на машине. Рассказываем, кто он и что за песня звучит в ролике.

Слева от Агутина сидит популярный певец Jony, который прославился благодаря хиту «Комета». Позже он засветился в шоу «Маска» в образе Крокодила и стал победителем второго сезона. Его называют новой звездой эстрады: у Jony лихо получается смешивать приятный блюз, современный r’n’b и поп-мотивы в своем творчестве.

Композиция, которая звучит в рекламе, — это оригинальная песня Агутина, которая называется «Мир зеленого цвета». Она увидела свет в 2015 году. А нынешней осенью молодому музыканту пришла идея сделать ремикс на эту композицию. Интересно, что ранее исполнитель уже перепевал хиты Агутина, например песню «На сиреневой луне».

Отметим, что Леонида Агутина называют одним из самых одаренных российских музыкантов. Уже много лет он гастролирует не только по нашей стране, но и за рубежом. Кроме того, с певцом выступали мировые артисты — у него есть альбом с легендарным Эл Ди Меолой, записанный еще в 2005 году.

Сейчас Агутин чаще всего дает концерты либо один, либо в компании супруги, певицы Анжелики Варум. Музыканты поют по одному отделению в концерте, а затем несколько песен сольно.

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Источник фото: кадр из видео Автор: Татьяна Вайвалова
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