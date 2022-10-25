Звезды

Анна Седокова сделала Меладзе предложение, от которого он не смог отказаться

Ранее ходили слухи, что продюсер и экс-участница группы «ВИА Гра» состояли в отношениях.

Анна Седокова стала популярной благодаря участию в знаменитом трио «ВИА Гра». Сексапильная брюнетка дважды участвовала в кастинге, и ее неизменно заворачивали, но в третий раз Константин Меладзе что-то разглядел в обаятельной красотке и решил дать ей шанс.

В итоге Седокова дополнила тот самый «золотой состав» группы, куда кроме нее входили Вера Брежнева и Надежда Грановская. Девушки вместе спели знаменитую песню «Бриллианты», «Океан и три реки» и многие другие. Особняком стояла композиция «Не оставляй меня, любимый», которая несколько недель держалась на первых строчках российских хит-парадов.

После Анна ушла из коллектива, начала успешную сольную карьеру, стала владелицей модного бизнеса, прославилась своими романами, а в «ВИА Гра» после этого сменилось с десяток участниц. Седокова за эти годы несколько раз упрекала Меладзе и тонко намекала, что работать с ним было сложно.

Но недавно ей пришла в голову идея реанимировать знаменитый хит «Не оставляй меня, любимый». Только вот без разрешения автора сделать это было невозможно, поэтому Анна после нескольких лет молчания решила связаться с Меладзе — композитор сейчас находится в Италии. Певица предложила выкупить у него хит.

Отличная идея,

— цитирует ответ Меладзе журнал Hello.

Сколько стоит эта песня, не сообщается. Эксперты говорят, что речь идет о десятках тысяч долларов. Либо знаменитости смогут договориться и поделят новую прибыль пополам.

Когда возобновится работа над треком и скоро ли он будет представлен публике — не сообщается. Анна периодически пропадает в студии и продолжает работать над новым альбомом.

«Гаси его»: Дибров раскрыл главный обман в «Кто хочет стать миллионером?»Генри Кавилл подтвердил возвращение к роли СуперменаАнну Чиповскую приняли в МХТ имени Чехова

Источник фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
Последнее
В Турцию на Новый год 2023: сколько это стоит?
Путешествия, 17 ноя 2022 13:09
Буланова выходит замуж: бизнесмен подарил ей кольцо Tiffany за полмиллиона – фото
Звезды, 17 ноя 2022 13:04
Эти запросы ломают Safari на iPhone и iPad
Технологии, 17 ноя 2022 12:46
«Летим в пропасть»: идея ввести школьную форму возмутила родителей
Общество, 17 ноя 2022 12:19
Nordwind объявила о распродаже в честь «Черной пятницы»
Путешествия, 17 ноя 2022 12:14
Главные новости
«Летим в пропасть»: идея ввести школьную форму возмутила родителей
Общество, 17 ноя 2022 12:19
Умер первый в истории победитель Олимпиады в танцах на льду Александр Горшков
Спорт, 17 ноя 2022 09:36
iPhone в России может не остаться: магазины убирают витрины
Технологии, 17 ноя 2022 00:45
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Категории