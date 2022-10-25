Анна Седокова сделала Меладзе предложение, от которого он не смог отказаться

Ранее ходили слухи, что продюсер и экс-участница группы «ВИА Гра» состояли в отношениях.

Анна Седокова стала популярной благодаря участию в знаменитом трио «ВИА Гра». Сексапильная брюнетка дважды участвовала в кастинге, и ее неизменно заворачивали, но в третий раз Константин Меладзе что-то разглядел в обаятельной красотке и решил дать ей шанс.

В итоге Седокова дополнила тот самый «золотой состав» группы, куда кроме нее входили Вера Брежнева и Надежда Грановская. Девушки вместе спели знаменитую песню «Бриллианты», «Океан и три реки» и многие другие. Особняком стояла композиция «Не оставляй меня, любимый», которая несколько недель держалась на первых строчках российских хит-парадов.

После Анна ушла из коллектива, начала успешную сольную карьеру, стала владелицей модного бизнеса, прославилась своими романами, а в «ВИА Гра» после этого сменилось с десяток участниц. Седокова за эти годы несколько раз упрекала Меладзе и тонко намекала, что работать с ним было сложно.

Но недавно ей пришла в голову идея реанимировать знаменитый хит «Не оставляй меня, любимый». Только вот без разрешения автора сделать это было невозможно, поэтому Анна после нескольких лет молчания решила связаться с Меладзе — композитор сейчас находится в Италии. Певица предложила выкупить у него хит.

Отличная идея,

— цитирует ответ Меладзе журнал Hello.

Сколько стоит эта песня, не сообщается. Эксперты говорят, что речь идет о десятках тысяч долларов. Либо знаменитости смогут договориться и поделят новую прибыль пополам.

Когда возобновится работа над треком и скоро ли он будет представлен публике — не сообщается. Анна периодически пропадает в студии и продолжает работать над новым альбомом.

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