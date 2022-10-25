Константин Меладзе
Анна Седокова сделала Меладзе предложение, от которого он не смог отказаться
Ранее ходили слухи, что продюсер и экс-участница группы «ВИА Гра» состояли в отношениях.25 окт 2022 11:40
Дочь Константина Меладзе заявила, что не общается с Верой Брежневой
17-летняя Лия покоряет шоу «Голос».24 янв 2022 16:13
Неожиданно: дочь Меладзе поборется за победу на «Голосе»
Телезрители увидят 17-летнюю девушку на канале «1+1».19 янв 2022 07:59
Брежнева получила удар, узнав о доходах тиктокеров: «Зависть плещет»
Вера Брежнева позавидовала Гаврилиной, купившей Rolls Royce.10 янв 2022 14:17
Брежневу осадили за критику молодой певицы: «У самой голоса нет»
Галкин сравнил жену Меладзе с Ларисой Долиной.10 янв 2022 12:56
Джанабаева возмутила наставничеством невест на «Давай поженимся!»: и вот почему
Среди наставников оказалась Дана Борисова.28 дек 2021 08:58
Вера Брежнева опубликовала фото дочери Сары, которой исполнилось 12 лет
Звездная наследница поразила пользователей сети своей красотой.16 дек 2021 09:14
Альбина Джанабаева не смогла получить удостоверение многодетной семьи
Певица устала собирать нужные справки.9 дек 2021 10:31
Экс-солистка «ВИА Гры» раскрыла неприятную правду о работе с Меладзе: «Много чего было»
Константин терроризировал солисток.3 дек 2021 11:19
Артисты российской эстрады повысили цены на новогодние выступления
Дороже всего обойдется выступление Веры Брежневой.2 дек 2021 09:03
Певица Диана Иваницкая причиняла себе физическую боль из-за Меладзе: «Способ справляться с переживаниями»
Продюсер не представлял, к чему приведет его решение закрыть проект «Динама».30 ноя 2021 10:13
Вера Брежнева рассказала о вопросах про порно на кастинге в «ВИА Гру»
Супруга Меладзе стала гостьей «Вечернего Урганта».29 ноя 2021 15:22
Экс-солистка «ВИА Гры» припомнила Меладзе старые грехи
Татьяна Найник пожаловалась на строгого продюсера.27 ноя 2021 07:01
Певица Вера Брежнева рассказала о проблемах в семейной жизни с Константином Меладзе
Звезда продолжает настаивать на том, что в их семье царит идиллия.18 ноя 2021 09:18
Валерий Меладзе рассказал, как общается с семимесячной дочерью
Заслуженный артист РФ в седьмой раз стал отцом.16 ноя 2021 09:50
Экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева дала советы по воспитанию дочери
Звездные супруги воспитывают троих детей.16 ноя 2021 08:46
Не живут вместе? Валерий Меладзе проболтался об отношениях его брата с Верой Брежневой
Певица и продюсер выбрали гостевой формат брака.2 ноя 2021 09:02
Поклонники вычислили стоимость золотого кольца, подаренного Брежневой супругом
Композитор балует певицу.26 окт 2021 09:43
«Золотой состав жюри»: объявлены имена наставников 10 сезона «Голоса»
Кресла займут артисты, с которых все и начиналось.16 авг 2021 17:00
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе ждут третьего ребенка
Звезда сообщила радостную новость на Instagram-странице.15 мар 2021 12:57
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