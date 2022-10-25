Все новости Константин Меладзе

Константин Меладзе

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Анна Седокова сделала Меладзе предложение, от которого он не смог отказаться
Ранее ходили слухи, что продюсер и экс-участница группы «ВИА Гра» состояли в отношениях.
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Дочь Константина Меладзе заявила, что не общается с Верой Брежневой
17-летняя Лия покоряет шоу «Голос».
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Неожиданно: дочь Меладзе поборется за победу на «Голосе»
Телезрители увидят 17-летнюю девушку на канале «1+1».
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Брежнева получила удар, узнав о доходах тиктокеров: «Зависть плещет»
Вера Брежнева позавидовала Гаврилиной, купившей Rolls Royce.
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Брежневу осадили за критику молодой певицы: «У самой голоса нет»
Галкин сравнил жену Меладзе с Ларисой Долиной.
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Джанабаева возмутила наставничеством невест на «Давай поженимся!»: и вот почему
Среди наставников оказалась Дана Борисова.
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Вера Брежнева опубликовала фото дочери Сары, которой исполнилось 12 лет
Звездная наследница поразила пользователей сети своей красотой.
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Альбина Джанабаева не смогла получить удостоверение многодетной семьи
Певица устала собирать нужные справки.
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Экс-солистка «ВИА Гры» раскрыла неприятную правду о работе с Меладзе: «Много чего было»
Константин терроризировал солисток.
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Артисты российской эстрады повысили цены на новогодние выступления
Дороже всего обойдется выступление Веры Брежневой.
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Певица Диана Иваницкая причиняла себе физическую боль из-за Меладзе: «Способ справляться с переживаниями»
Продюсер не представлял, к чему приведет его решение закрыть проект «Динама».
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Вера Брежнева рассказала о вопросах про порно на кастинге в «ВИА Гру»
Супруга Меладзе стала гостьей «Вечернего Урганта».
Экс-солистка «ВИА Гры» припомнила Меладзе старые грехи
Татьяна Найник пожаловалась на строгого продюсера. 
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Певица Вера Брежнева рассказала о проблемах в семейной жизни с Константином Меладзе
Звезда продолжает настаивать на том, что в их семье царит идиллия.
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Валерий Меладзе рассказал, как общается с семимесячной дочерью
Заслуженный артист РФ в седьмой раз стал отцом.
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Экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева дала советы по воспитанию дочери
Звездные супруги воспитывают троих детей.
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Не живут вместе? Валерий Меладзе проболтался об отношениях его брата с Верой Брежневой
Певица и продюсер выбрали гостевой формат брака.
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Поклонники вычислили стоимость золотого кольца, подаренного Брежневой супругом
Композитор балует певицу.
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«Золотой состав жюри»: объявлены имена наставников 10 сезона «Голоса»
Кресла займут артисты, с которых все и начиналось.
Звезды
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе ждут третьего ребенка
Звезда сообщила радостную новость на Instagram-странице.
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