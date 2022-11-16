Вера Брежнева
«На лице нет безопасных зон»: врач рассказала, как правильно колоть ботокс
Ботокс — это безопасно и законно, если он находится в хороших руках.16 ноя 2022 14:56
Анна Седокова сделала Меладзе предложение, от которого он не смог отказаться
Ранее ходили слухи, что продюсер и экс-участница группы «ВИА Гра» состояли в отношениях.25 окт 2022 11:40
Где Пугачева: Примадонна сбежала из России и не собирается назад
Примадонна российской эстрады стала главным ньюсмейкером последних месяцев, поэтому всех интересует главный вопрос, где Пугачева?24 окт 2022 11:41
Нелепо и смешно: приемы «из 90-х», которые безнадежно портят интерьер
В подборке рассказали, какие интерьерные решения делают оформление квартиры или дома устаревшим.2 окт 2022 15:00
Вера Брежнева показала похожую на нее 20-летнюю дочь
Наследницу сфотографировали в домашней обстановке.25 янв 2022 15:59
Дочь Константина Меладзе заявила, что не общается с Верой Брежневой
17-летняя Лия покоряет шоу «Голос».24 янв 2022 16:13
Неожиданно: дочь Меладзе поборется за победу на «Голосе»
Телезрители увидят 17-летнюю девушку на канале «1+1».19 янв 2022 07:59
Вера Брежнева отдыхает на Мальдивах на вилле за 500 тысяч рублей в сутки
Певица призналась, что не отдыхала два года.18 янв 2022 09:11
Певица Вера Брежнева похвасталась роскошным интерьером виллы на Мальдивах
Вера Брежнева приехала на отдых с семьей.13 янв 2022 09:56
Раздвинувшая ноги Брежнева шокировала россиян «большущим пельменем»
Вера Брежнева восстанавливает колени после трудового года.12 янв 2022 09:26
«Важно забрать чужое»: вот почему жалеть Брухунову, Ивлеву и других разлучниц не нужно
Бывшим любовницам нравится быть на виду.10 янв 2022 16:00
Брежнева получила удар, узнав о доходах тиктокеров: «Зависть плещет»
Вера Брежнева позавидовала Гаврилиной, купившей Rolls Royce.10 янв 2022 14:17
Брежневу осадили за критику молодой певицы: «У самой голоса нет»
Галкин сравнил жену Меладзе с Ларисой Долиной.10 янв 2022 12:56
Вера Брежнева опубликовала фото дочери Сары, которой исполнилось 12 лет
Звездная наследница поразила пользователей сети своей красотой.16 дек 2021 09:14
«Костик не старается для жены»: Брежневу высмеяли за провокацию в трусах
Певицу сравнили с Ольгой Бузовой.14 дек 2021 14:30
Артисты российской эстрады повысили цены на новогодние выступления
Дороже всего обойдется выступление Веры Брежневой.2 дек 2021 09:03
Вера Брежнева рассказала о вопросах про порно на кастинге в «ВИА Гру»
Супруга Меладзе стала гостьей «Вечернего Урганта».29 ноя 2021 15:22
«Киркоров увел Даву у Бузовой»: феминистки высмеяли список знаменитых разлучниц
Феминистки заступились за известных разлучниц.24 ноя 2021 11:14
Певица Вера Брежнева рассказала о проблемах в семейной жизни с Константином Меладзе
Звезда продолжает настаивать на том, что в их семье царит идиллия.18 ноя 2021 09:18
Не живут вместе? Валерий Меладзе проболтался об отношениях его брата с Верой Брежневой
Певица и продюсер выбрали гостевой формат брака.2 ноя 2021 09:02
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия ИнинаЗвезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператорыПутешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории