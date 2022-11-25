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«Все люди как люди, а я суперзвезда»: взлет и падение Светланы Лободы

Светлана Лобода прошла большой путь, чтобы стать знаменитой. Пела в группе, сама писала хиты для звезд, а после взобралась на музыкальный Олимп… с которого последние месяцы летит вниз.

История жизни Светланы Лободы интересная и запутанная. Обаятельная девушка с детства проявляла интерес к музыке и хотела стать знаменитой. Еще в подростковом возрасте артистка создала свою группу, где не только пела, но и сама писала хиты.

В 2004 года жизнь будущей звезды резко изменилась, так как она прошла кастинг и стала участницей нашумевшего коллектива «ВИА Гра». Лобода запомнилась тем, что снялась в клипе «Биология» вместе с Верой Брежневой и Надеждой Грановской. Но певица быстро поняла, что в рамках женской группы ей будет тесно, поэтому ушла в сольное плавание.

Первые альбомы Светланы не имели большого успеха, кроме нескольких хитов, которые смогли даже добраться до российских музыкальных чартов. Затем последовал 2009 год и участие в «Евровидении» с песней Be My Valentine, на котором Светлана заняла 12-е место.

Фото: Komsomolskaya Pravda/GlobalLookPress

Но настоящий прорыв у артистки случился в середине 2010-х. Сначала это произошло на Украине, где она спела в нескольких шоу и выступила с новыми песнями, а затем поехала в Россию. Лобода, ведомая продюсером Нателлой Крапивиной (одной из создателей шоу «Орел и решка»), записывала хит за хитом — «Твои глаза», «40 градусов», «Суперзвезда», «Пора домой» и другие.

Быстро поняв, что на родине шансов не так много, как в России, она купила дом в Подмосковье и стала гастролировать не только в столице, но и по другим городам, собирая полные залы. Появилось и современное шоу «Суперзвезда», которое было показано на одном из федеральных каналов в прайм-тайм. Больше того, ее даже сделали наставником шоу «Голос. Дети», где она неожиданно для многих сверкала глубоким декольте.

Сама себя Светлана нескромно назвала «суперзвездой № 1» в России. Многие сочли это за хвастовство, но в какой-то момент это было действительно так и Лободу даже все стали принимать за свою. Популярность отразилась и на ее гонорарах — так, звезда получала до 10 миллионов рублей за корпоратив.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Справедливости ради стоит сказать, что Лобода создавала песни не только для себя, но и для других. Именно она реанимировала карьеру Филиппа Киркорова, написав ему хит «Цвет настроения синий». Артистка в нескольких интервью признавалась, что сама ищет авторов и покупает у них понравившиеся песни, сэмплы, музыку и тексты, чтобы потом их использовать в своем творчестве.

Так бы и продолжалась шикарная жизнь Лободы (которая в 2021 году купила дом на Мальте и жила там вместе с дочками и, по слухам, новым избранником), если бы не политические события. Светлана не стала отмалчиваться и громко высказала свою позицию, которая не понравилась ее российским фанатам. Естественно, после такого демарша путь в страну ей закрыт.

Лобода не выступала несколько месяцев, впервые вернувшись на сцену осенью — концерт прошел в Риге. Сейчас у знаменитости тур по Европе и США, правда, таких больших площадок, как в России (типа ледового дворца «Олимпийский»), она уже не собирает.

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Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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