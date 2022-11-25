«Все люди как люди, а я суперзвезда»: взлет и падение Светланы Лободы

Светлана Лобода прошла большой путь, чтобы стать знаменитой. Пела в группе, сама писала хиты для звезд, а после взобралась на музыкальный Олимп… с которого последние месяцы летит вниз.

История жизни Светланы Лободы интересная и запутанная. Обаятельная девушка с детства проявляла интерес к музыке и хотела стать знаменитой. Еще в подростковом возрасте артистка создала свою группу, где не только пела, но и сама писала хиты.

В 2004 года жизнь будущей звезды резко изменилась, так как она прошла кастинг и стала участницей нашумевшего коллектива «ВИА Гра». Лобода запомнилась тем, что снялась в клипе «Биология» вместе с Верой Брежневой и Надеждой Грановской. Но певица быстро поняла, что в рамках женской группы ей будет тесно, поэтому ушла в сольное плавание.

Первые альбомы Светланы не имели большого успеха, кроме нескольких хитов, которые смогли даже добраться до российских музыкальных чартов. Затем последовал 2009 год и участие в «Евровидении» с песней Be My Valentine, на котором Светлана заняла 12-е место.