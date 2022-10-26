Все новости Аня Чиповская

Аня Чиповская

Звезды
Кто такой актер Жан-Мишель Щербак и почему все о нем говорят
Главной звездой дня стал известный артист, поэтому рассказываем, кто такой актер Жан-Мишель Щербак и почему все о нем говорят.
Звезды
Анна Седокова сделала Меладзе предложение, от которого он не смог отказаться
Ранее ходили слухи, что продюсер и экс-участница группы «ВИА Гра» состояли в отношениях.
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Анну Чиповскую приняли в МХТ имени Чехова
Ранее популярная актриса работала в Московском театре Олега Табакова.
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Не только Мария Ивакова: 5 звезд, не выдержавших отношений с Никитой Ефремовым
Никита Ефремов оказался настоящим ловеласом и покорителем женских сердец, но алкоголь и пагубные привычки заставляли всех его избранниц сделать выбор в пользу других мужчин.
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«Идеальные мужчины существуют»: Виктория Исакова поздравила мужа с днем рождения
Брак режиссера и актрисы длится уже больше 15 лет.
Звезды
10 звезд, которым сложно поверить, что они одногодки
От Анастасии Волочковой до звезды сериала «Не родись красивой».  
Звезды
«Помним! Любим!»: звезды отметили 86-летие Табакова после скандала с Прокловой
Знаменитости выразили свою признательность мастеру, а его супруга показала фото внучки.
Звезды в соцсетях
«Как же повезло девушке»: Александр Петров показал нежные кадры с Милославской
Артист поделился трогательными архивными кадрами.
Звезды
«Хорошо целуется»: Анна Чиповская прокомментировала слух о романе с Данилой Козловским
Артистка больше трех лет встречается с коллегой по цеху актером Дмитрием Ендальцевым.
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«Мучительно подбираю слова»: Анна Чиповская из сериала «Чики» рассказала, с какими комплексами столкнулась к 33 годам
Актрисе с трудом пришлось побороть свой стервозный характер.
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«Выдающаяся шапка и стальной характер»: Анна Чиповская рассказала о съемках с Лией Ахеджаковой
Актрисы снялись вместе в фильме «Комета Галлея».
Звезды
«Шикарный»: фанаты назвали Петрова иконой стиля на вручении премии GQ «Человек года»
Александр Петров побывал на светском рауте.
Мода и красота
«Ну очень маленькое черное платье»: Аня Чиповская смутила фанатов смелым нарядом
Артистка устроила пикантную фотосессию на крыше многоэтажки.
Звезды в соцсетях
«Наша русская Джоди Фостер»: фото Марины Александровой без косметики восхитило сеть
Актриса показала, как любит отдыхать. 
Звезды
«У молодой актрисы появился шанс прославиться»: Анну Чиповскую заменят в спектакле из-за болезни
Актриса объявила в Instagram о плохом самочувствии.
Звезды
«Эти упавшие бретельки зачаровывают»: фото Ани Чиповской с «Кинотавра» взбудоражили сеть
Актриса появилась на кинофестивале в изысканном образе.
Звезды
«Много пили»: Анна Чиповская рассказала, как повеселилась на «Кинотавре»
Актриса приехала в Сочи, чтобы показать свои новые фильмы. 
Звезды в соцсетях
«С моей любимой «девчонкой»: Виктория Исакова и Анна Чиповская порадовали поклонников совместным фото
Актрисы позировали для обложки журнала.
Кино
«Машу» с Анной Чиповской покажут на Кинотавре-2020
Непростая драма о жизни в провинциальном городе стает украшением кинофестиваля.
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
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Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
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Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
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«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
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Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
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Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
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Звезды, 16 ноя 2022 08:19
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