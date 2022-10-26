«Сильно подвел»: Авербух негодует из-за Милохина, покинувшего ледовое шоу

Знаменитый блогер неожиданно ушел с «Ледникового периода» в разгар съемок.

Даня Милохин стал участником нового сезона шоу «Ледниковый период», которое носит эпиграф «Снова вместе». В рамках этого проекта продюсеры собрали не только новых участников, ранее катавшихся на льду, но и знаменитостей прошлых выпусков. Среди них — Даня Милохин.

В прошлом году он катался в паре с Женей Медведевой, нашей прославленной фигуристкой. Поговаривали, что между молодыми людьми даже вспыхнул роман, но сами они сообщили, что это была лишь дружба. Впрочем, обе знаменитости были рады снова встретиться на льду и обещали биться до победного в этом сезоне.

Каково же было удивление публики, когда Милохин неожиданно записал видеообращение, в котором рассказал: он уходит. Свой поступок он объяснил банально: не видит себя в шоу и не понимает, зачем это делает. По слухам, после этого он улетел в Дубай.

А ведь съемки должны продолжаться. Сейчас Медведевой экстренно ищут замену, ведь с ней подписан контракт, да и она готова участвовать и сниматься для публики.

Вся эта ситуация стала неожиданностью для продюсера и идеолога проекта Ильи Авербуха. Именно он подбирает команду и занимается продакшном, а идея пригласить Милохина не оставляла его на протяжении нескольких лет. Теперь же он сомневается, будет ли кто-то работать с блогером. Так, он призвал задуматься всех, кто собирается предложить блогеру работу.

Подумайте, а стоит ли? Не подведет ли он в середине?

— делится продюсер во время разговора со «СтарХитом».

Пока непонятно, кто будет новым партнером Медведевой и как они будут выбираться из той ситуации, в которую их загнал Милохин. Есть версии, что она пропустит новый выпуск, а затем ей в пару поставят экс-участника.

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