Не опять, а снова: Ирина Шейк полностью разделась перед камерой

Челябинская модель снова снялась обнаженной в стильной фотосессии.

36-летняя Ирина Шейк снова порадовала публику стильными фотографиями, которые на этот раз сделал Марио Сорренти. Над образом работала стилист Сюзанн Коллер.

Кадр Ирина продемонстрировала в социальных сетях — на нем челябинская модель сидит на спинке кресла и прикрывает грудь рукой. На снимке можно рассмотреть черную ткань на нижней части тела, а также бесконечные ноги российской красавицы.

Снимок сделан в черно-белой цветовой гамме, что добавляет ему пикантности. Как позже выяснилось, таким необычным способом Шейк решила поздравить фотографа Марио Сорренти с днем рождения, соответствующую запись она оставила у себя в соцсетях.

Пользователи пришли в восторг от фигуры Ирины. Российской моделью восхищаются по всему миру, называя одной из самых красивых женщин на планете. К слову, постоянно всплывают все новые и новые слухи о том, что она якобы сошлась с отцом своего ребенка, актером Брэдли Купером, так как парочку все чаще видят вместе, но никакой официально информации по этому поводу пока не поступало.

Напомним, что Ирина родилась на Урале и до 18 лет жила в России. Затем подписала контракт с одним из модных домов и переехала в Европу, сделав головокружительную карьеру в модельном бизнесе. Несколько лет она встречалась с легендарным футболистом Криштиану Роналду, который якобы предлагал ей жениться, но затем пара рассталась. После Шейк жила с актером Брэдли Купером и родила от него ребенка.

Где сейчас Собчак: телеведущая покинула РоссиюДаня Милохин заплатит крупный штраф за бегство из шоу «Ледниковый период»У 41-летней солистки Nightwish Флор Янсен обнаружили рак