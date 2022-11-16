Все новости Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Спорт
Криштиану Роналду рассказал, что хранит прах своего сына у себя дома
Нападающий «Манчестер Юнайтед» описывает смерть сына как худший момент в своей жизни.
Спорт
Устроил смертельное ДТП, избежал тюрьмы и стал тренером: жизнь Максима Ставиского
16 ноября 45 лет празднует Максим Ставиский, один из самых известных российско-болгарских фигуристов.
Спорт
Криштиану Роналду не видит у «МЮ» шансов стать серьезной силой
Что-то случилось в последнее время с Криштиану Роналду: никто теперь не застрахован от его гнева.
Спорт
Роналду о скандале в «МЮ»: «Меня сделали козлом отпущения и обвиняют во всем»
Знаменитый футболист дал комментарий относительного того, что происходит с его карьерой в «Манчестер Юнайтед».
Спорт
Какой матч открытия на чемпионате мира по футболу 2022: Катар принимает мундиаль
Рассказываем, какой матч открытия на чемпионате мира по футболу 2022 мы увидим 20 ноября.
Спорт
«Пенсия? Даже не думаю!» Златану Ибрагимовичу — 41  
Из-за серьезной травмы колена он не будет играть до следующего года, но последнее, о чем сейчас думает Ибрагимович, — это отставка.
Звезды
Не опять, а снова: Ирина Шейк полностью разделась перед камерой
Челябинская модель снова снялась обнаженной в стильной фотосессии.
Спорт
Звезда НХЛ побил рекорд, не пропустив ни одного матча за 13 лет
Еще десять матчей — и Кессел станет первым хоккеистом, сыгравшим 1000 игр подряд.
Спорт
Будет ли Криштиану Роналду снова играть?
Когда прошлым летом Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», его сопровождали такие фанфары, что его культовая футболка № 7 стала самой продаваемой футболкой всех времен. 
Спорт
Названы 100 лучших футболистов в истории. Угадайте первого
Авторитетный журнал FourFourTwo предложил свою версию лучших футболистов в истории.
Звезды
Откровенному образу Ирины Шейк нашли объяснение: «Провокация Брэдли Купера»
Состоялась премьера фильма «Аллея кошмаров».
Звезды
«Полны любви»: Криштиану Роналду сообщил, что снова станет отцом близнецов
У футболиста будет шестеро детей.
Звезды в соцсетях
Чемпион во всем: Криштиану Роналду преодолел отметку в 250 миллионов подписчиков в Instagram
И это второй в мире аккаунт по численности.
Звезды
Единственная женщина: Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года
В рейтинге оказалась только одна женщина.
Звезды
«Идеальные изгибы»: Ирина Шейк показала подписчикам смелые селфи в белье
Звезда умеет правильно демонстрировать свою роскошную фигуру.
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