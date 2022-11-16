Криштиану Роналду
Криштиану Роналду рассказал, что хранит прах своего сына у себя дома
Нападающий «Манчестер Юнайтед» описывает смерть сына как худший момент в своей жизни.16 ноя 2022 14:46
Устроил смертельное ДТП, избежал тюрьмы и стал тренером: жизнь Максима Ставиского
16 ноября 45 лет празднует Максим Ставиский, один из самых известных российско-болгарских фигуристов.16 ноя 2022 11:36
Криштиану Роналду не видит у «МЮ» шансов стать серьезной силой
Что-то случилось в последнее время с Криштиану Роналду: никто теперь не застрахован от его гнева.15 ноя 2022 19:43
Роналду о скандале в «МЮ»: «Меня сделали козлом отпущения и обвиняют во всем»
Знаменитый футболист дал комментарий относительного того, что происходит с его карьерой в «Манчестер Юнайтед».14 ноя 2022 09:15
Какой матч открытия на чемпионате мира по футболу 2022: Катар принимает мундиаль
Рассказываем, какой матч открытия на чемпионате мира по футболу 2022 мы увидим 20 ноября.14 ноя 2022 08:33
«Пенсия? Даже не думаю!» Златану Ибрагимовичу — 41
Из-за серьезной травмы колена он не будет играть до следующего года, но последнее, о чем сейчас думает Ибрагимович, — это отставка.28 окт 2022 12:38
Не опять, а снова: Ирина Шейк полностью разделась перед камерой
Челябинская модель снова снялась обнаженной в стильной фотосессии.27 окт 2022 12:27
Звезда НХЛ побил рекорд, не пропустив ни одного матча за 13 лет
Еще десять матчей — и Кессел станет первым хоккеистом, сыгравшим 1000 игр подряд.27 окт 2022 11:30
Будет ли Криштиану Роналду снова играть?
Когда прошлым летом Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», его сопровождали такие фанфары, что его культовая футболка № 7 стала самой продаваемой футболкой всех времен.24 окт 2022 15:30
Названы 100 лучших футболистов в истории. Угадайте первого
Авторитетный журнал FourFourTwo предложил свою версию лучших футболистов в истории.11 окт 2022 11:13
Откровенному образу Ирины Шейк нашли объяснение: «Провокация Брэдли Купера»
Состоялась премьера фильма «Аллея кошмаров».4 дек 2021 15:00
«Полны любви»: Криштиану Роналду сообщил, что снова станет отцом близнецов
У футболиста будет шестеро детей.1 ноя 2021 09:39
Чемпион во всем: Криштиану Роналду преодолел отметку в 250 миллионов подписчиков в Instagram
И это второй в мире аккаунт по численности.6 янв 2021 09:03
Единственная женщина: Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года
В рейтинге оказалась только одна женщина.15 дек 2020 13:17
«Идеальные изгибы»: Ирина Шейк показала подписчикам смелые селфи в белье
Звезда умеет правильно демонстрировать свою роскошную фигуру.17 ноя 2020 08:05
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия ИнинаЗвезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператорыПутешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории