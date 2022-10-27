Все новости Брэдли Купер

Брэдли Купер

Звезды
Не опять, а снова: Ирина Шейк полностью разделась перед камерой
Челябинская модель снова снялась обнаженной в стильной фотосессии.
Звезды
Рене Зеллвегер выйдет замуж за ведущего, который ради нее бросил жену и ребенка
Избранник звезды фильма «Дневник Бриджит Джонс» на 10 лет младше.
Кино
Брэдли Купер рассказал, что некий известный режиссер насмехался над ним из-за семи номинаций на «Оскар»
Купера затевает нетактичность со стороны коллег по киноиндустрии.
Кино
Майя Хоук получила роль в байопике «Бернстайн»
Звезда «Очень странных дел» сыграет дочь заглавного героя.
Кино
Кинокритик назвал новинки с закрученным сюжетом, на которые не жалко потратить время
Подборка фильмов и сериалов, которые нельзя пропустить в наступившем году.
Звезды
Певица Леди Гага появилась на публике в эффектном черном платье
Звезда выбрала наряд, созданный модельером Кристианом Сириано.
Звезды
Леди Гага тепло отозвалась о Брэдли Купере после драмы с Ириной Шейк
Леди Гага считает мнение Купера авторитетным.
Звезды
Откровенному образу Ирины Шейк нашли объяснение: «Провокация Брэдли Купера»
Состоялась премьера фильма «Аллея кошмаров».
Звезды
Ирина Шейк поддержала экс-возлюбленного Брэдли Купера на премьере фильма
Ирина Шейк ушла от Купера после слухов о его романе с Леди Гагой.
Звезды
Ирину Шейк и Брэдли Купера застали вместе в апартаментах Нью-Йорка
Ирина Шейк провела полдня в жилище Брэдли Купера.
Звезды
Брэдли Купер впервые прокомментировал слухи об измене Ирине Шейк с Леди Гагой
Купер оправдался за слухи о романе с Леди Гагой.
Звезды
Актриса Юлия Меньшова призналась, что ее редко узнают на улице
В декабре артистка пересаживается на метро.
Звезды
Снова вместе? Экс-влюбленные Брэдли Купер и Ирина Шейк вышли на прогулку под ручку
Модель и актер проводят время без дочери.
Кино
Режиссер Джеймс Ганн опубликовал фото с офисным псом, намекая на скорый старт съемок «Стражей Галактики 3»
На заднем фоне запечатлено нечто интригующее.
Звезды
«Мы очень строгие»: как Ирина Шейк воспитывает дочь с Брэдли Купером
Модель рассказала о бывшем и ответила на слухи о романе с Канье Уэстом.  
Кино
Съемки «Тора: Любовь и гром» подошли к концу
Работа проходила с января этого года.
Кино
На новых фото со съемок «Тора: Любовь и гром» запечатлели декорации Нового Асгарда
Конструкции возводят для финального блока производства.
Кино
Джеймс Ганн опроверг слухи о появлении Зака Эфрона в «Стражах Галактики 3»
Слухи о появлении актера начались некоторое время назад.
Звезды в соцсетях
«Вы ее копия»: Ирина Шейк показала моложавую маму на редких совместных фото
Супермодель поделилась ранее не публиковавшимися фотографиями из семейного архива.
Кино
Джейми Александер отправилась в Австралию на съемки «Тора: Любовь и гром»
Актриса уже в Сиднее, где скоро начнется производство.
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