Брэдли Купер
Не опять, а снова: Ирина Шейк полностью разделась перед камерой
Челябинская модель снова снялась обнаженной в стильной фотосессии.27 окт 2022 12:27
Рене Зеллвегер выйдет замуж за ведущего, который ради нее бросил жену и ребенка
Избранник звезды фильма «Дневник Бриджит Джонс» на 10 лет младше.20 окт 2022 11:24
Брэдли Купер рассказал, что некий известный режиссер насмехался над ним из-за семи номинаций на «Оскар»
Купера затевает нетактичность со стороны коллег по киноиндустрии.21 июн 2022 14:22
Майя Хоук получила роль в байопике «Бернстайн»
Звезда «Очень странных дел» сыграет дочь заглавного героя.29 апр 2022 14:44
Кинокритик назвал новинки с закрученным сюжетом, на которые не жалко потратить время
Подборка фильмов и сериалов, которые нельзя пропустить в наступившем году.16 фев 2022 15:00
Певица Леди Гага появилась на публике в эффектном черном платье
Звезда выбрала наряд, созданный модельером Кристианом Сириано.29 янв 2022 11:00
Леди Гага тепло отозвалась о Брэдли Купере после драмы с Ириной Шейк
Леди Гага считает мнение Купера авторитетным.16 дек 2021 15:58
Откровенному образу Ирины Шейк нашли объяснение: «Провокация Брэдли Купера»
Состоялась премьера фильма «Аллея кошмаров».4 дек 2021 15:00
Ирина Шейк поддержала экс-возлюбленного Брэдли Купера на премьере фильма
Ирина Шейк ушла от Купера после слухов о его романе с Леди Гагой.3 дек 2021 10:12
Ирину Шейк и Брэдли Купера застали вместе в апартаментах Нью-Йорка
Ирина Шейк провела полдня в жилище Брэдли Купера.30 ноя 2021 11:57
Брэдли Купер впервые прокомментировал слухи об измене Ирине Шейк с Леди Гагой
Купер оправдался за слухи о романе с Леди Гагой.18 ноя 2021 14:21
Актриса Юлия Меньшова призналась, что ее редко узнают на улице
В декабре артистка пересаживается на метро.18 ноя 2021 14:15
Снова вместе? Экс-влюбленные Брэдли Купер и Ирина Шейк вышли на прогулку под ручку
Модель и актер проводят время без дочери.16 ноя 2021 15:17
Режиссер Джеймс Ганн опубликовал фото с офисным псом, намекая на скорый старт съемок «Стражей Галактики 3»
На заднем фоне запечатлено нечто интригующее.3 ноя 2021 13:39
«Мы очень строгие»: как Ирина Шейк воспитывает дочь с Брэдли Купером
Модель рассказала о бывшем и ответила на слухи о романе с Канье Уэстом.17 сен 2021 11:00
Съемки «Тора: Любовь и гром» подошли к концу
Работа проходила с января этого года.31 май 2021 14:13
На новых фото со съемок «Тора: Любовь и гром» запечатлели декорации Нового Асгарда
Конструкции возводят для финального блока производства.24 май 2021 12:07
Джеймс Ганн опроверг слухи о появлении Зака Эфрона в «Стражах Галактики 3»
Слухи о появлении актера начались некоторое время назад.11 мар 2021 13:13
«Вы ее копия»: Ирина Шейк показала моложавую маму на редких совместных фото
Супермодель поделилась ранее не публиковавшимися фотографиями из семейного архива.26 янв 2021 12:23
Джейми Александер отправилась в Австралию на съемки «Тора: Любовь и гром»
Актриса уже в Сиднее, где скоро начнется производство.25 янв 2021 15:38
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«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFTФинансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
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