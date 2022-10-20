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Рене Зеллвегер выйдет замуж за ведущего, который ради нее бросил жену и ребенка

Избранник звезды фильма «Дневник Бриджит Джонс» на 10 лет младше.

Рене Зеллвегер стала популярна благодаря фильму «Дневник Бриджит Джонс», в котором она сыграла главную роль. После этого она снялась во множестве других работ, но большого успеха они ей не принесли.

Голливудская звезда долго не могла найти свое счастье: она встречалась с актером Брэдли Купером, музыкантом Джеком Уайтом и даже обручилась с Джимом Керри. Четыре месяца артистка даже была замужем за Кенни Чесни, но брак в итоге распался.

Но, похоже, в жизни Рене наметилась белая полоса. Актриса уже больше года встречается с известным телеведущим Энтони Анстедом. Ради Рене он бросил жену Кристину Холл, которая родила ему сына Хадсона. Сейчас у них идет суд, чтобы решить, с кем останется ребенок.

Но, похоже, Энтони это нисколько не смущает. Инсайдеры говорят, что он счастлив с Рене и готов прожить с ней всю жизнь.

Вместе планируют свое долгосрочное будущее,

— пишет US Weekly со слов друга пары.

Сами влюбленные хранят молчание и не спешат комментировать слухи о своих отношениях. Они вместе путешествуют по США, а также выбираются в дорогие ресторанчики в Калифорнии, где их замечают папарацци.

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Источник фото: соцсети Автор: Татьяна Вайвалова
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