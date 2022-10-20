Рене Зеллвегер
Скончалась до приезда скорой: подробности смертельного ДТП с участием Большовой
Актриса Анна Большова задавила насмерть молодую женщину.20 окт 2022 13:13
Рене Зеллвегер выйдет замуж за ведущего, который ради нее бросил жену и ребенка
Избранник звезды фильма «Дневник Бриджит Джонс» на 10 лет младше.20 окт 2022 11:24
Рене Зеллвегер рассказала, как однажды продюсер предложил ей вина перед тем, как сниматься обнаженной
Впрочем, в этой ситуации актриса не чувствовала себя жертвой.28 мар 2022 16:36
Ольгу Бузову предупредили, к чему может привести любовь к ярким нарядам
Бузова удивила поклонников кукольным образом.24 янв 2022 11:51
В какой последовательности смотреть все части «Дневника Бриджит Джонс»?
Кинотрилогия о Бриджит Джонс стала поворотным моментом в карьере Рене Зеллвегер.30 дек 2021 09:30
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