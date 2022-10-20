Скончалась до приезда скорой: подробности смертельного ДТП с участием Большовой

Избранник звезды фильма «Дневник Бриджит Джонс» на 10 лет младше.

Рене Зеллвегер выйдет замуж за ведущего, который ради нее бросил жену и ребенка

Рене Зеллвегер рассказала, как однажды продюсер предложил ей вина перед тем, как сниматься обнаженной

Впрочем, в этой ситуации актриса не чувствовала себя жертвой.

28 мар 2022 16:36