Скончалась до приезда скорой: подробности смертельного ДТП с участием Большовой

Актриса Анна Большова задавила насмерть молодую женщину.

СМИ сообщают о том, что Анна Большова стала виновницей ДТП со смертельным исходом, в котором погибла женщина 30–35 лет. Уже известно, что в момент аварии звезда рок-оперы «Юнона и Авось» была трезва, но что же случилось? Рассказываем подробности.

Два года назад Анна Большова приобрела участок в Калужской области в деревне Грачевка. Туда она приезжала со своим отцом. Жители описывают ее как милую и приятную женщину.

14 октября вечером Анна на своем автомобиле немецкой марки двигалась в сторону дома, поворачивая с Садовой улицы на Совхозную. В этот момент женщина попала ей под колеса. Как рассказала Большова, она экстренно позвонила в службу спасения, а также в скорую помощь. Но приехавшие медики констатировали смерть женщины, которую Анна задавила своим внедорожником.

Шокированная актриса не стала отказываться от медицинского освидетельствования, полиция «продула» ее на месте, но в крови не нашли никакого алкоголя. Сейчас проводится проверка всех обстоятельств произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Mash.

Отметим, что актриса снимается в кино и сериалах, а также долгие годы выходит на сцену прославленного театра Ленком. Самый известный спектакль с ее участием «Юнона и Авось», где она играла вместе с Николаем Караченцовым.

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