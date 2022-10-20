Знаменитый телеведущий не выходит в эфир уже больше полугода, и многие задаются вопросом, где сейчас Ургант?

Последние несколько месяцев в СМИ и телеграм-каналах только и разговоров, что о знаменитостях, которые пропали с экранов: в частности, многие задаются вопросом: «Где сейчас Ургант?» Дело в том, что до февраля он активно вел вечернее шоу, считавшееся одним из самых интересных на российском телевидении, но затем программа пропала из-за информационного канала.

Кроме того, на самого Урганта накинулись подписчики, обвинявшие его в лицемерии и нежелании высказывать свою гражданскую позицию. Ходили слухи, что Иван вместе с семьей уехал за границу — и правда, ведущий на время отправился отдохнуть в Израиль, но быстро вернулся.

Так где сейчас Иван Ургант?

Сейчас Ургант в Москве, живет в своем загородном особняке на Рублевке, который приобрел благодаря работе на телевидении и корпоративным мероприятиям. В соцсетях то и дело говорят, что видят его в Останкино, где он якобы занимается новым проектом. Но что происходит за закрытыми дверями павильона киностудии, пока никому не удалось понять.

Известно лишь, что в конце лета он стал лицом популярной платформы для образования и выпустил несколько роликов для нее, но на телевидении ведущий не появляется, и пока, по слухам, его шоу не будут выпускать еще несколько месяцев.

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