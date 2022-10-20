У казахской актрисы Асель Аскар умер восьмимесячный сын

Женщина шокирована произошедшим, она боролась до последнего.

Звезда Казахстана Асель Аскар осенью рассказала о тяжелой болезни новорожденного сына. У мальчика выявили сердечную недостаточность. Эксперты рассказывают, что такое может проявляться на 18-й и 38-й неделе беременности, но актрисе на УЗИ ни о чем не говорили. По ее словам, проблем можно было бы избежать — существуют процедуры, аппараты и другие способы поддержать новорожденного.

Проблема заключается в том, что новорожденные с такой болезнью чаще всего выглядят как вполне здоровые: они пребывают в хорошем настроении, каких-либо ярко выраженных симптомов не имеют.

В мыслях не было, что сын чем-то страдает,

— делилась актриса.

Медики до последнего боролись за жизнь маленького пациента. Все эти месяцы его поддерживали и пытались наладить работу органов, но организм оказался слишком слабым и не смог сопротивляться. Обо всем этом женщина рассказала в социальных сетях, добавив, что ее наследника больше нет.

Он выбрал небо, мама скоро придет,

— сквозь слезы написала Асель.

Аскар постоянно плачет и не знает, как жить дальше. Актриса понимает, что должна смириться с трагедией и думать о будущем, но пока прошло слишком мало времени и Асель еще не пришла в себя от трагедии. В социальных сетях поклонники попытались поддержать ее, отметив, что она сильная женщина и должна со всем справиться.

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