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«Знает ее с 15»: Билли Айлиш закрутила роман с рокером старше ее на 11 лет

Кумир молодежи встречается с лидером группы The Neighbourhood.

Билли Айлиш стремительно ворвалась в музыкальную индустрию. 20-летняя певица, которая не поет, а шепчет свои песни, завоевала любовь публики по всему миру и уже стала миллионершей. А вот с личной жизнью у нее не клеилось.

Сама знаменитость говорит, что тщательно выбирает мужчин и тяжело сходится с новыми людьми. Поэтому, когда рядом с ней увидели солиста группы The Neighbourhood Джесси Разерфорда, многие удивились. Все ранее они были большими друзьями, а рокер помогал ей на протяжении последних пяти лет.

Похоже, деловые отношения переросли в серьезные чувства. Сначала парочку заметили на одном из обедов в Лос-Анджелесе, а затем папарацци подловили двух звезд на выходе из ресторана — они не только держались за руки, но и страстно целовались. По всему было видно: это любовь.

Birdie Thompson/AdMedia/Globallookpress

Билли не изменяет себе и носит мешковатые наряды, на ней были свободные шорты ниже колена, высокие кеды, а также рубашка оверсайз. 31-летний Джесси принарядился в темно-синие брюки и полосатую кофту, сообщает DailyMail.

Поклонники рады за Айлиш, что теперь девушка не одинока. Джесси пользуется популярностью у них, ведь ранее музыканты неоднократно работали над совместным материалом. Возможно, это сотрудничество перерастет во что-то большее, чем просто мимолетный роман.

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Источник фото: Marius Becker/dpa/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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