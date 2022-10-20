Кумир молодежи встречается с лидером группы The Neighbourhood.

Билли Айлиш стремительно ворвалась в музыкальную индустрию. 20-летняя певица, которая не поет, а шепчет свои песни, завоевала любовь публики по всему миру и уже стала миллионершей. А вот с личной жизнью у нее не клеилось.

Сама знаменитость говорит, что тщательно выбирает мужчин и тяжело сходится с новыми людьми. Поэтому, когда рядом с ней увидели солиста группы The Neighbourhood Джесси Разерфорда, многие удивились. Все ранее они были большими друзьями, а рокер помогал ей на протяжении последних пяти лет.

Похоже, деловые отношения переросли в серьезные чувства. Сначала парочку заметили на одном из обедов в Лос-Анджелесе, а затем папарацци подловили двух звезд на выходе из ресторана — они не только держались за руки, но и страстно целовались. По всему было видно: это любовь.