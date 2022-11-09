Все новости Билли Айлиш

Билли Айлиш

Звезды
Лидер Nazareth Дэн Маккаферти умер на 77-м году жизни
Один из самых известных рокеров мира скончался у себя дома после продолжительной болезни.
Звезды
Перепутали кровать с тусовкой: наряд Билли Айлиш и ее парня насмешил соцсети
Молодежная поп-звезда Билли Айлиш впервые вышла на публику с новым бойфрендом, солистом группы The Neighbourhood.
Кино
83-летняя звезда фильма «Вертикаль» Лужина не может ходить из-за больного сердца
Артистка призналась, что плохо себя чувствует.
Звезды
У казахской актрисы Асель Аскар умер восьмимесячный сын
Женщина шокирована произошедшим, она боролась до последнего.
Звезды
«Знает ее с 15»: Билли Айлиш закрутила роман с рокером старше ее на 11 лет
Кумир молодежи встречается с лидером группы The Neighbourhood.
Кино
Билли Айлиш появится в новом спецвыпуске «Симпсонов»
Она будет музицировать вместе с Лизой.
Звезды
«Какие чувства побудили?»: Билли Айлиш спасли от публичного позора на красной дорожке
Стилист заступилась за кумира молодежи.
Мода и красота
Фото: Билли Айлиш, Кристен Стюарт, Меган Фокс и другие на Met Gala 2021
На красной дорожке собрались десятки звезд.
Звезды в соцсетях
«Дейнерис Таргариен»: звезда «После» Дилан Спроус высветлил волосы
Теперь один из близнецов стал блондином.
Звезды в соцсетях
«Это парик?!»: Билли Айлиш ошарашила фанатов новым имиджем
Звезда в очередной раз изменила цвет волос.
Звезды
Оверсайз и эпатаж: Билли Айлиш выпустила коллекцию одежды из натуральных тканей
Звезда призналась, что ее одежда будет дорогой и качественной.
Звезды
«Мое тело ненавидит весь интернет»: Билли Айлиш рассказала о проблемах с лишним весом
Обладательница пяти «Грэмми» в прошлом очень комплексовала из-за внешности.
Звезды
«Билли, не благодари»: Алсу поиронизировала над Билли Айлиш из-за видео в торговом центре
Артистка намекнула на то, что американская звезда использовала в своем клипе ее идею начала 2000-х.
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