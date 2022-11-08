Перепутали кровать с тусовкой: наряд Билли Айлиш и ее парня насмешил соцсети

Молодежная поп-звезда Билли Айлиш впервые вышла на публику с новым бойфрендом, солистом группы The Neighbourhood.

Личная жизнь поп-звезды Билли Айлиш интересует многих, ведь девушка суперзвезда и кумир современного поколения. Несколько раз она говорила, что ей катастрофически не везет в любви, но, похоже, тот период прошел — сейчас она счастлива с новым бойфрендом, солистом рок-группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом.

О своих отношениях публично они решили объявить на выходных, когда пришли на 11-й ежегодный гала-концерт музея LACMA Art + Film в Лос-Анджелесе. Причем своим появлением они затмили саму Сальму Хайек, которая пришла в «голом» платье.

На дорожку Билл и Джесси вышли, завернутые в большое одеяло. Также на них были шелковые пижамы от именитого бренда. Такое чувство, что им был никто не нужен, так как Айлиш и ее спутник все время пытались скрыться в этом огромном одеяле.

Перепутали кровать с тусовкой,

— шутят пользователи.