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Перепутали кровать с тусовкой: наряд Билли Айлиш и ее парня насмешил соцсети

Молодежная поп-звезда Билли Айлиш впервые вышла на публику с новым бойфрендом, солистом группы The Neighbourhood.

Личная жизнь поп-звезды Билли Айлиш интересует многих, ведь девушка суперзвезда и кумир современного поколения. Несколько раз она говорила, что ей катастрофически не везет в любви, но, похоже, тот период прошел — сейчас она счастлива с новым бойфрендом, солистом рок-группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом.

О своих отношениях публично они решили объявить на выходных, когда пришли на 11-й ежегодный гала-концерт музея LACMA Art + Film в Лос-Анджелесе. Причем своим появлением они затмили саму Сальму Хайек, которая пришла в «голом» платье.

На дорожку Билл и Джесси вышли, завернутые в большое одеяло. Также на них были шелковые пижамы от именитого бренда. Такое чувство, что им был никто не нужен, так как Айлиш и ее спутник все время пытались скрыться в этом огромном одеяле.

Перепутали кровать с тусовкой,

— шутят пользователи.

Фото: IMAGO/Dave Starbuck

Будто только что вылезли из постели и решили зайти к звездам,

— улыбаются другие.

Интересно, что Джесси аж на 11 лет старше 20-летней Айлиш. Она говорит, что музыкант познакомился с ней, когда она еще была ребенком. Но только недавно они поняли, что могут быть вместе.

Источник фото: JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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