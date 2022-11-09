Лидер Nazareth Дэн Маккаферти умер на 77-м году жизни

Один из самых известных рокеров мира скончался у себя дома после продолжительной болезни.

О смерти лидера и основателя рок-команды Nazareth Дэна Маккаферти сообщили в официальных аккаунтах группы. Коллектив скорбит вместе со всеми поклонниками и говорит, что это тяжелая утрата для всего мира музыки.

Сообщается, что Дэн скончался днем 8 ноября. Рядом с ним была жена Мэриэнн и его дети.

Мир потерял одного из величайших певцов,

— прокомментировал у себя на странице бас-гитарист Пит Эгнью.

Напомним, Дэн Маккаферти стал популярен еще в 1965 году, когда вошел в состав коллектива Shadettes. Несколько лет они гастролировали под этим названием, но в 1968-м году, когда пришел гитарист Мэни Чарлтон, решили сменить на более благозвучное Nazareth.

Их самая известная песня Love Hurts с неповторимым вокалом Маккаферти стала визитной карточкой группы. Этот коллектив любили и уважали во всем мире.

Впервые в нашу страну они приехали в 1990-м и сразу собрали шесть «Олимпийских» в Москве (по 25 тысяч зрителей каждый). На протяжении всех этих лет они объездили множество российских городов, а в 2013-м отправились в прощальный тур. Дело в том, Что у Маккаферти нашли серьезное заболевание дыхательных путей, из-за которого он не смог больше выступать на сцене.

Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2022 года — фотоПосле ухода Харламова из «Камеди» юмористы хотят убрать из шоу Павла ВолюПерепутали кровать с тусовкой: наряд Билли Айлиш и ее парня насмешил соцсети