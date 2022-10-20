Джим Керри
Рене Зеллвегер выйдет замуж за ведущего, который ради нее бросил жену и ребенка
Избранник звезды фильма «Дневник Бриджит Джонс» на 10 лет младше.20 окт 2022 11:24
Джулия Робертс рассказала, как ей удалось добиться равноправия по части гонораров в Голливуде
По признанию актрисы, у нее есть особая тактика.26 сен 2022 16:32
Джим Керри поделился мнением о Загадочнике из нового «Бэтмена»
Керри сыграл этого злодея в фильме 1995 года «Бэтмен навсегда».3 апр 2022 11:11
От Джима Керри до вора и банщика: все мужчины Анастасии Волочковой
В бурной жизни балерины было с десяток кавалеров, вспомним самые яркие романы звезды.5 янв 2022 11:00
В какой последовательности смотреть все части “Эйс Вентура”?
Культовая комедия с Джимом Керри до сих пор считается одним из самых смешных фильмов всех времен.1 янв 2022 06:56
В какой последовательности смотреть все части «Мальчишника»?
Идея создания такого фильма возникла во время настоящего мальчишника, который продюсер Рон Молер вместе с друзьями устроил для своего коллеги Боба Израэла. Несколько участников съемочной группы как раз присутствовали на той вечеринке и были свидетелями того, как зарождался будущий фильм.30 дек 2021 10:55
В какой последовательности смотреть все части «Гарфилда»?
Фильмы о ленивом толстом коте по кличке Гарфилд основаны на комиксах Джима Дэвиса.30 дек 2021 09:09
В какой последовательности смотреть все части франшизы «Элвин и бурундуки»?
Идея снять фильм о неудачливом музыканте, карьера которого пошла в гору благодаря поющим бурундукам, возникла еще в 1997 году.17 дек 2021 13:15
Кого из актеров озвучивает Бурунов в фильмах на русском?
Актер Сергей Бурунов стал популярен после выхода на экраны телевизионного сериала «Полицейский с рублевки».19 окт 2021 15:02
«Анастасия и Владимир»: Волочкова показала своего нового возлюбленного
Балерина опубликовала фото с новым избранником.6 окт 2021 16:10
Взрывное поздравление: Актеры и команда «Соника 2 в кино» отметили 30-летие знаменитого персонажа
Режиссер Джефф Фаулер поделился торжественным посланием.24 июн 2021 15:24
На фото со съемок «Соника в кино 2» запечатлели фигурку ехидны Наклза
Создатели решили сохранить оригинальный дизайн персонажа.21 апр 2021 13:47
Съемки «Соника в кино 2» начнутся в марте
Новость подтверждает Тика Самптер.28 янв 2021 13:09
Райан Рейнольдс и Джим Керри могут вместе сняться в музыкальной комедии Netflix
Но только не в ближайшее время.25 дек 2020 16:26
Слух: Джим Керри по-прежнему настроен сняться в сиквеле «Маски»
Возраст не помеха.16 дек 2020 12:07
«Просто соблазнительница»: невеста Ивлева подразнила поклонников пикантным фото в боди
Модель раскрыла секрет своей счастливой жизни.10 дек 2020 17:19
Джим Керри может сняться в сиквеле «Брюса Всемогущего»
Студия Universal готова рискнуть еще раз.4 дек 2020 18:43
«Школа Брэда Питта, Шарлиз Терон и Кейт Хадсон»: Анастасия Стежко рассказала об опыте учебы в Лос-Анджелесе
Звезде «Лондонграда» и «Полицейского с Рублевки» посчастливилось пройти курсы мастерства у Иванны Чаббак.26 ноя 2020 22:16
Сериал «Шучу» с Джимом Керри закрыли после 2 сезонов в эфире
Автобиографичный проект актера не получит продолжения.15 июл 2020 11:10
Агата Муцениеце показала, как выглядела бы мужчиной
Актриса уверена, что она – вылитый Джонни Депп.2 июл 2020 18:12
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