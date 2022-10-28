Ирина Шейк
Дождались! Рианна впервые за шесть лет выпустила новую песню
Композиция Lift Me Up стала саундтреком к фильму «Черная Пантера: Ваканда навсегда».28 окт 2022 08:27
«Может, стоит прожить меньше, но активнее»: как спасают звезду «Ментовских войн»
Александр Устюгов госпитализирован в больницу из-за проблем с сердцем. За ним круглосуточно следят врачи.27 окт 2022 14:04
Не опять, а снова: Ирина Шейк полностью разделась перед камерой
Челябинская модель снова снялась обнаженной в стильной фотосессии.27 окт 2022 12:27
20-летняя певица из Челябинска оказалась на билборде в центре Нью-Йорка
Алена Швец не может поверить в свою известность.21 дек 2021 15:09
Леди Гага тепло отозвалась о Брэдли Купере после драмы с Ириной Шейк
Леди Гага считает мнение Купера авторитетным.16 дек 2021 15:58
Ирина Шейк посетила Red Sea International Film Festival
Модель затмила остальных селебрити.7 дек 2021 16:35
«Во рту унитазный цвет»: над звездой »Кухни» поиздевались из-за зубов
Мария Горбань провела новогоднюю фотосессию.5 дек 2021 16:00
Самых сексуальных женщин России подняли на смех: «Позорные бабы с пластикой»
Россияне считают победу Любови Аксеновой несправедливой.5 дек 2021 14:00
Откровенному образу Ирины Шейк нашли объяснение: «Провокация Брэдли Купера»
Состоялась премьера фильма «Аллея кошмаров».4 дек 2021 15:00
Ирина Шейк поддержала экс-возлюбленного Брэдли Купера на премьере фильма
Ирина Шейк ушла от Купера после слухов о его романе с Леди Гагой.3 дек 2021 10:12
Ирину Шейк и Брэдли Купера застали вместе в апартаментах Нью-Йорка
Ирина Шейк провела полдня в жилище Брэдли Купера.30 ноя 2021 11:57
Брэдли Купер впервые прокомментировал слухи об измене Ирине Шейк с Леди Гагой
Купер оправдался за слухи о романе с Леди Гагой.18 ноя 2021 14:21
Снова вместе? Экс-влюбленные Брэдли Купер и Ирина Шейк вышли на прогулку под ручку
Модель и актер проводят время без дочери.16 ноя 2021 15:17
Канье Уэст отписался от Ким Кардашьян из-за ее нового романа
Американский рэпер все еще надеется воссоединиться с супругой.8 ноя 2021 15:27
«Дешевое платье из целлофана и бисера»: «голый» наряд Ирины Шейк подняли на смех
Модель поразила всех образом на ковровой дорожке.4 ноя 2021 08:10
Ким Кардашьян призналась, что до сих пор вдохновляется Канье Уэстом
В феврале нынешнего года американская телезвезда подала на развод с известным рэпером.26 окт 2021 13:53
«Мы очень строгие»: как Ирина Шейк воспитывает дочь с Брэдли Купером
Модель рассказала о бывшем и ответила на слухи о романе с Канье Уэстом.17 сен 2021 11:00
Глюкоза vs Меган Фокс: стилист сравнила российских и западных звезд в одинаковых нарядах
Эксперт выбрала, кто смотрится выигрышнее, и объяснила почему.23 авг 2021 17:00
Фото: Джиджи Хадид вернулась на подиум впервые после рождения дочери
Модель открыла показ Versace в рамках Недели моды в Париже.9 мар 2021 11:46
«Моя прекрасная русалка»: неожиданный образ Ирины Шейк с зелеными волосами очаровал фанатов
Артистка поделилась видео с одной из модных съемок.25 фев 2021 11:13
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Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
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