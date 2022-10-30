Тимати обратился к Собчак: «Считаешь себя королевой на всем этом сером фоне»

Рэпер когда-то встречался с блондинкой.

Ксения Собчак разразилась гневным постом, в котором рассказала, что ее буквально затравили после отъезда в Литву. Причем не только ее, но и ее мать, мужа и ребенка.

Обо всем этом она рассказала в соцсетях, но есть люди, которые вняли ее словам и посчитали это блефом. Один из них — рэпер Тимати. История их отношений весьма запутанная, в середине 2000-х они были не просто друзьями, а любовниками. Музыкант даже снял ее в своем клипе и везде появлялся с блондинкой. Но после их пути разошлись, и теперь они периодически высмеивают друг друга.

Так, узнав о побеге Собчак в Литву, Тимати не смог устоять, чтобы не позлорадствовать на эту тему. Правда, он сказал и несколько хороших слов о бывшей подруге. Например, он призвал телеведущую остановиться и задуматься, почему она каждый раз удивляется травле и потоку негатива. В этом он видит не принадлежность к каким-то влиятельным тусовкам или же связи в высших кругах. Музыкант подчеркивает: Ксения попросту считает себя королевой на этом сером фоне, поэтому и люди не хотят ее жалеть и относиться с пониманием.

Подумай, может найдешь рациональное зерно. Но, скорее всего, я зря распинаюсь,

— сообщил исполнитель хита Blackstar в блоге.

Кстати, на Собчак пока не заведено никакого дела, но возвращаться обратно она не торопится. Хотя находиться в Литве ей можно 90 дней по израильскому паспорту.

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