Звезда фильма «Красная Шапочка» Яна Поплавская вышла замуж

Избранник актрисы младше нее на 15 лет.

Яна Поплавская рассказала, что все-таки приняла предложение руки и сердца радиоведущего Евгения, с которым встречается семь лет. Ранее она признавалась, что боится выходить замуж, ведь избранник младше нее на целый 15 лет! Но в итоге все-таки согласилась.

Первое ее замужество закончилось крахом — после 25 лет совместной жизни Поплавская развелась с мужем и уже не надеялась, что когда-нибудь будет счастлива. Но неожиданно за ней стал ухаживать Евгений, которого она знает 15 лет. Их роман закрутился в 2015 году, пара не особенно афишировала отношения, но и не скрывалась.

Сама Яна пошутила, что традиционный брак сейчас уже не такой модный, но она хочет, чтобы отношения были между мужчиной и женщиной, поэтому и рассказала обо всем этом открыто, без прикрас.