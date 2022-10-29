Кино

Звезда фильма «Красная Шапочка» Яна Поплавская вышла замуж

Избранник актрисы младше нее на 15 лет.

Яна Поплавская рассказала, что все-таки приняла предложение руки и сердца радиоведущего Евгения, с которым встречается семь лет. Ранее она признавалась, что боится выходить замуж, ведь избранник младше нее на целый 15 лет! Но в итоге все-таки согласилась.

Первое ее замужество закончилось крахом — после 25 лет совместной жизни Поплавская развелась с мужем и уже не надеялась, что когда-нибудь будет счастлива. Но неожиданно за ней стал ухаживать Евгений, которого она знает 15 лет. Их роман закрутился в 2015 году, пара не особенно афишировала отношения, но и не скрывалась.

Сама Яна пошутила, что традиционный брак сейчас уже не такой модный, но она хочет, чтобы отношения были между мужчиной и женщиной, поэтому и рассказала обо всем этом открыто, без прикрас.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Отметим, что Поплавская прославилась как звезда фильма «Красная Шапочка». Ее называют легендой советского кинематографа. Яна продолжает сниматься, а также много появляется на телевидении, где ведет разные передачи и выступает экспертом в ток-шоу.

Напомним, что у актрисы уже есть двое взрослых сыновей от первого брака, а вот у ее нового избранника детей пока нет. Как они будут решать это, пока не сообщается.

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Источник фото: кадр из фильма Автор: Татьяна Вайвалова
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