Топ-модель Жизель Бюндхен развелась с мужем после 13 лет брака

Футболист Том Брэди не смог оправдать надежд красавицы.

Слухи о расставании двух знаменитостей появились еще в начале осени. Ранее топ-модель Жизель Бюндхен регулярно публиковала кадры счастливой жизни, но затем резко перестала это делать. Как рассказал инсайдер, между ней и ее мужем случился конфликт — красотка не понимала, почему он не заканчивает карьеру и не начинает уделять время семье. Подозревалась даже измена.

Сегодня же парочка официально заявила — их брак завершается. Они прожили вместе 13 лет, после чего решили расстаться друзьями. Об этом они уведомили всех в соцсетях.

Мы решили закончить наш брак после долгих раздумий,

— написал Том Брэди.

По его словам, главное в их семье — это двое детей, которые были посланы им свыше. Оба родителя приложат все усилия для того, чтобы наследники были счастливы и ни в чем не нуждались.

Жизель была более краткой. В соцсетях она написала, что была рада находиться с Томом все эти годы, а также пожелала ему счастья и всего самого хорошего.

Отметим, что состояние Жизель оценивается в 100 миллионов долларов. Не меньше заработал и ее муж-футболист, которого называют настоящей легендой американского спорта.

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