Яна Поплавская
СМИ: Генри Кавилл подписал контракт на три фильма по вселенной DC
Актер сыграет Супермена сразу в нескольких крупных голливудских проектах.1 ноя 2022 22:55
Звезда «Теории большого взрыва» рассказал, почему вырезали пикантную сцену с ним
Исполнитель роли Шелдона Купера поделился тайнами проекта.31 окт 2022 08:30
Тимати обратился к Собчак: «Считаешь себя королевой на всем этом сером фоне»
Рэпер когда-то встречался с блондинкой.30 окт 2022 10:59
Кантемир Балагов не станет снимать The Last Of Us из-за ссоры с шоураннером
Российский режиссер ранее сообщал, что займется несколькими сериями нового проекта по культовой игре.30 окт 2022 08:19
Генри Кавилл уйдет из «Ведьмака» после третьего сезона. Кто заменит актера?
Компания Netflix официально заявила, что Генри Кавилл после третьего сезона больше не будет играть Геральта. И представила нового актера.29 окт 2022 22:34
Звезда фильма «Красная Шапочка» Яна Поплавская вышла замуж
Избранник актрисы младше нее на 15 лет.29 окт 2022 17:59
Где Пугачева: Примадонна сбежала из России и не собирается назад
Примадонна российской эстрады стала главным ньюсмейкером последних месяцев, поэтому всех интересует главный вопрос, где Пугачева?24 окт 2022 11:41
Яна Поплавская оскорбила Ольгу Бузову в прямом эфире
Советская актриса не понимает, почему к певице приковано такое внимание.6 окт 2022 21:58
Опухший Оскар Кучера напугал звезд шоу-бизнеса своим видом
Телеведущий поправился после январских праздников.24 янв 2022 15:02
Стало известно, почему телеведущий Борис Корчевников до сих пор не женился
Ксения Стриж порекомендовала жениться для опыта.24 янв 2022 13:11
Сын актрисы Яны Поплавской прокомментировал татуировку с лицом мамы на спине
Сын Поплавской пошел по ее стопам.20 янв 2022 09:28
Поплавскую раскритиковали за советы сыну: «Врагу не пожелаешь»
Актрисе не нравилась жена наследника.6 янв 2022 15:05
Яна Поплавская расплакалась в салоне красоты из-за испорченных волос
Мастер известной блондинки решил покрасить ее в каштановый.28 дек 2021 14:11
Дочь разведенного Лепса вызвала восхищение у россиян
Ева оказалась скромной девушкой.22 дек 2021 16:05
Обвиненная в разрушении семьи Яна Поплавская получила поддержку психолога
Актриса рассказала об алчности невестки.16 дек 2021 12:31
Ее ли влияние? Череду разводов в семье Поплавской прокомментировала психолог
Сыновья актрисы не уживаются с женами.14 дек 2021 15:15
Рустам Солнцев призвал женщин не выступать с жесткой критикой: «Если мужчина, то понятно»
Поклонники заступились за оскорбленную Бузову.15 ноя 2021 15:55
Часто критикующий Бузову Рустам Солнцев неожиданно заступился за певицу: «Имею на это право»
Поплавская высказывается против «бузовщины».15 ноя 2021 15:48
Кто пел за Красную шапочку в советском фильме?
В одном из самых знаменитых фильмов советского периода «Про Красную шапочку» главную роль играла Яна Поплавская.19 окт 2021 16:03
«Вы были красотка, а сейчас такая харизматичная»: Яна Поплавская показала архивное фото
Звезда советского детского мюзикла поделилась с подписчиками редким кадром.10 фев 2021 10:55
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия ИнинаЗвезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператорыПутешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории