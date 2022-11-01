Все новости Яна Поплавская

Яна Поплавская

Кино
СМИ: Генри Кавилл подписал контракт на три фильма по вселенной DC
Актер сыграет Супермена сразу в нескольких крупных голливудских проектах.
Кино
Звезда «Теории большого взрыва» рассказал, почему вырезали пикантную сцену с ним
Исполнитель роли Шелдона Купера поделился тайнами проекта.
Звезды
Тимати обратился к Собчак: «Считаешь себя королевой на всем этом сером фоне»
Рэпер когда-то встречался с блондинкой.
Кино
Кантемир Балагов не станет снимать The Last Of Us из-за ссоры с шоураннером
Российский режиссер ранее сообщал, что займется несколькими сериями нового проекта по культовой игре.
Кино
Генри Кавилл уйдет из «Ведьмака» после третьего сезона. Кто заменит актера?
Компания Netflix официально заявила, что Генри Кавилл после третьего сезона больше не будет играть Геральта. И представила нового актера.
Кино
Звезда фильма «Красная Шапочка» Яна Поплавская вышла замуж
Избранник актрисы младше нее на 15 лет.
Звезды
Где Пугачева: Примадонна сбежала из России и не собирается назад
Примадонна российской эстрады стала главным ньюсмейкером последних месяцев, поэтому всех интересует главный вопрос, где Пугачева?
Звезды
Яна Поплавская оскорбила Ольгу Бузову в прямом эфире
Советская актриса не понимает, почему к певице приковано такое внимание.
Звезды
Опухший Оскар Кучера напугал звезд шоу-бизнеса своим видом
Телеведущий поправился после январских праздников.
Звезды
Стало известно, почему телеведущий Борис Корчевников до сих пор не женился
Ксения Стриж порекомендовала жениться для опыта.
Звезды
Сын актрисы Яны Поплавской прокомментировал татуировку с лицом мамы на спине
Сын Поплавской пошел по ее стопам.
Звезды
Поплавскую раскритиковали за советы сыну: «Врагу не пожелаешь»
Актрисе не нравилась жена наследника.
Звезды
Яна Поплавская расплакалась в салоне красоты из-за испорченных волос
Мастер известной блондинки решил покрасить ее в каштановый.
Звезды
Дочь разведенного Лепса вызвала восхищение у россиян
Ева оказалась скромной девушкой.
Звезды
Обвиненная в разрушении семьи Яна Поплавская получила поддержку психолога
Актриса рассказала об алчности невестки.
Звезды
Ее ли влияние? Череду разводов в семье Поплавской прокомментировала психолог
Сыновья актрисы не уживаются с женами.
Звезды
Рустам Солнцев призвал женщин не выступать с жесткой критикой: «Если мужчина, то понятно»
Поклонники заступились за оскорбленную Бузову.
Звезды
Часто критикующий Бузову Рустам Солнцев неожиданно заступился за певицу: «Имею на это право»
Поплавская высказывается против «бузовщины».
Кино
Кто пел за Красную шапочку в советском фильме?
В одном из самых знаменитых фильмов советского периода «Про Красную шапочку» главную роль играла Яна Поплавская.
Звезды в соцсетях
«Вы были красотка, а сейчас такая харизматичная»: Яна Поплавская показала архивное фото
Звезда советского детского мюзикла поделилась с подписчиками редким кадром.
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия Инина
Звезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператоры
Путешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории