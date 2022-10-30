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Оскар Кучера оскорбил Даню Милохина: «Это верх бескультурья и безграмотности»

Телеведущий не может понять, почему блогер такой популярный.

Последнее время на Даню Милохина началась массированная атака в СМИ — его хейтят представители старшего поколения, говоря о том, что он попросту ничего не умеет и не знает, как делать. Какая из него звезда?

Не выдержал и Оскар Кучера, который смотрит на Милохина и не понимает его феномена. Он назвал «катастрофой», что его проталкивают на каждый канал и делают нового кумира молодежи. Как говорит ведущий, за этим блогером нужен глаз да глаз.

В последнем интервью Кучера отметил, что на телевидении царит кавардак, а продюсеры распоясались и перестали видеть берега.

Я считаю феномен Милохина и компании катастрофой, верхом,

— заявил Кучера «Народным новостям».

Отметим, что в этом сезоне Милохин должен был стать участником шоу «Ледниковый период» — он снялся в нескольких выпусках, но затем неожиданно решил покинуть проект. Уже известно, что ему придется заплатить внушительную компенсацию. Но больше всего переживают продюсеры, которые пока не знают, кем его заменить.

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Источник фото: Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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