Все новости Оскар Кучера

Оскар Кучера

Звезды
«Каждый в лагере знает»: сокамерник Ефремова рассказал, как актер живет в тюрьме
Знаменитый актер отправился за решетку после того, как устроил смертельное ДТП в центре столицы России.
Звезды
Скончался 24-летний певец K-pop Ли Джихан, попавший в массовую давку в Сеуле
Страшная новость пришла из Южной Кореи, где после праздника началась массовая давка и одним из погибших оказался звезда K-pop Ли Джихан.
Звезды
Оскар Кучера оскорбил Даню Милохина: «Это верх бескультурья и безграмотности»
Телеведущий не может понять, почему блогер такой популярный.
Звезды
Опухший Оскар Кучера напугал звезд шоу-бизнеса своим видом
Телеведущий поправился после январских праздников.
Звезды
Оскар Кучера раскритиковал блокировку YouTube-канала Марии Шукшиной
Аккаунт заблокировали за распространение фейков о COVID-19.
Звезды
Врач Александр Мясников раскритиковал звезд, призывающих отказаться от вакцинации
Мясников не понимает, почему поклонники доверяют звездам в вопросах медицины.
Звезды
Танцы с бубном на «костях»: как Ургант спасается от забвения за счет пыток, Моргенштерна и антиваксеров
Телеведущий умело использует повестку в корыстных целях.
Звезды
Иван Ургант высмеял антипрививочников-знаменитостей, отказывавшихся идти в «красные зоны»
Главврачи пригласили артистов и политиков в ковидные отделения на экскурсию.
Звезды
В сети нашли объяснение естественной красоты Варум: «Генетика»
Леонид Агутин поделился семейными фотографиями.
Звезды
Противник вакцинации, телеведущий Оскар Кучера, отказался посетить красную зону
Кучера рассказал, что не отрицает существование COVID-19.
Звезды
«На площадке он профессионал»: Антон Привольнов заменит погибшего Колтового в дуэте с Кудрявцевой
Проект о звездах получил нового соведущего.
Звезды
«Муж — какое приятное новое слово»: Лиза Арзамасова поделилась нежным фото в объятиях Ильи Авербуха
Звезда «Папиных дочек» вышла замуж 20 декабря прошлого года.
Звезды
«Я бы украсил эту программу»: Джигурда мечтает заменить погибшего Колтового в шоу Леры Кудрявцевой
Эпатажный артист продолжает творческие поиски.
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