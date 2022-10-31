Оскар Кучера
«Каждый в лагере знает»: сокамерник Ефремова рассказал, как актер живет в тюрьме
Знаменитый актер отправился за решетку после того, как устроил смертельное ДТП в центре столицы России.31 окт 2022 09:58
Скончался 24-летний певец K-pop Ли Джихан, попавший в массовую давку в Сеуле
Страшная новость пришла из Южной Кореи, где после праздника началась массовая давка и одним из погибших оказался звезда K-pop Ли Джихан.31 окт 2022 08:47
Оскар Кучера оскорбил Даню Милохина: «Это верх бескультурья и безграмотности»
Телеведущий не может понять, почему блогер такой популярный.30 окт 2022 20:19
Опухший Оскар Кучера напугал звезд шоу-бизнеса своим видом
Телеведущий поправился после январских праздников.24 янв 2022 15:02
Оскар Кучера раскритиковал блокировку YouTube-канала Марии Шукшиной
Аккаунт заблокировали за распространение фейков о COVID-19.9 дек 2021 08:58
Врач Александр Мясников раскритиковал звезд, призывающих отказаться от вакцинации
Мясников не понимает, почему поклонники доверяют звездам в вопросах медицины.2 дек 2021 09:32
Танцы с бубном на «костях»: как Ургант спасается от забвения за счет пыток, Моргенштерна и антиваксеров
Телеведущий умело использует повестку в корыстных целях.27 ноя 2021 06:00
Иван Ургант высмеял антипрививочников-знаменитостей, отказывавшихся идти в «красные зоны»
Главврачи пригласили артистов и политиков в ковидные отделения на экскурсию.26 ноя 2021 10:36
В сети нашли объяснение естественной красоты Варум: «Генетика»
Леонид Агутин поделился семейными фотографиями.26 ноя 2021 08:40
Противник вакцинации, телеведущий Оскар Кучера, отказался посетить красную зону
Кучера рассказал, что не отрицает существование COVID-19.24 ноя 2021 15:36
«На площадке он профессионал»: Антон Привольнов заменит погибшего Колтового в дуэте с Кудрявцевой
Проект о звездах получил нового соведущего.18 янв 2021 15:54
«Муж — какое приятное новое слово»: Лиза Арзамасова поделилась нежным фото в объятиях Ильи Авербуха
Звезда «Папиных дочек» вышла замуж 20 декабря прошлого года.11 янв 2021 13:51
«Я бы украсил эту программу»: Джигурда мечтает заменить погибшего Колтового в шоу Леры Кудрявцевой
Эпатажный артист продолжает творческие поиски.3 дек 2020 13:52
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