«Каждый в лагере знает»: сокамерник Ефремова рассказал, как актер живет в тюрьме

Знаменитый актер отправился за решетку после того, как устроил смертельное ДТП в центре столицы России.

Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП — на своем джипе он пересек двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль. Водитель скончался через несколько часов.

Суд признал актера виновным и отправил в тюрьму, где Ефремов, по словам его сокамерника, стал настоящей звездой. Экс-заключенный Белгородской колонии Станислав рассказал, как живет артист сейчас.

Оказалось, что Ефремов милый и приветливый человек, который никому не отказывает в общении. Станислав, узнав о том, что рядом с ним знаменитый артист, решил познакомиться и даже рискнул прочитать ему свои стихи — так и завязалась их дружба.

В итоге они стали много общаться, а в компанию вошли еще Бендерский и Шум. В колонии Ефремова все называют дядей Мишей. Он относится к этому спокойно, не проявляет высокомерие и старается помочь остальным. В свободное время Михаил Олегович смотрит футбол.

Жить без него не может,

— описывает быт актера Станислав в беседе с MK.RU.

Оказалось, что звезда экрана и сцены помогает заключенным осваивать литературные навыки. Вместе с новым другом они написали рассказ «Чума 21 века» о пагубном влиянии наркотиков на организм. Кроме того, сам Ефремов перерабатывает великие классические произведения.

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