Таблетки дают быстрый эффект, но длится он недолго и проблему не решает.

«Таблеток на всех не хватит»: Доктор Мясников рассказал, как справиться с нервами

Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли

Нужно заняться собой — или пойти по пути наименьшего сопротивления и отдаться на волю таблеток, считает доктор Мясников. Правда, на этом пути со временем появятся очень серьезные проблемы.

16 ноя 2022 15:40