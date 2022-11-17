Общество

«Таблеток на всех не хватит»: Доктор Мясников рассказал, как справиться с нервами

Таблетки дают быстрый эффект, но длится он недолго и проблему не решает.

Когда человека беспокоят тревожность и бессонница, самое простое решение — принять таблетку. Но здесь таятся серьезные подводные камни, предупредил в беседе с «Утро-Новости» известный российский врач, доктор Александр Мясников.

Эта таблетка через неделю перестанет действовать, и что тогда?.. Тут надо понимать, что мы смертные, что у нас есть судьба, надо как-то принимать то, что есть,

— философски подходит к вопросу доктор.

По его словам, если жить под девизом «все пропало», то тогда ожидаемый итог — таблетки в большом количестве, алкоголь и запрещенные вещества.

Александр Мясников
Александр Мясников

«Тут надо понимать, кто ты на этой земле и что значит земля для тебя. Это, кстати, не так глупо звучит. Мы должны для себя решить, как мы собираемся жить дальше? Это принципиально. Таблеток на всех точно не хватит, и они точно не помогут».

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Источник фото: Trey Gibson/unsplash.com Автор: Марина Сергеева
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