Джастин Бибер
Не сможет иметь детей, пережила острый психоз и биполярку: интервью Селены Гомес
Популярная певица после нескольких лет отсутствия возвращается в мир шоу-бизнеса с новым альбомом, а также документальным фильмом о себе.4 ноя 2022 21:56
40-летняя Наталья Водянова ждет шестого ребенка
Российская топ-модель пропустила важное событие из-за беременности.4 окт 2022 13:57
В сети негативно отреагировали на татуировку модели Хейли Бибер
Хейли Бибер сделала тату вслед за Селеной Гомес.23 дек 2021 10:49
Певец Джастин Бибер трогательно поздравил свою жену Хейли Бибер с днем рождения
Экс-бойфренд Селены Гомес признался в любви супруге.23 ноя 2021 14:03
«Я так зла!»: чем закончился скандал между Айзой и слившей ее номер Хофманитой
Участница шоу «Пацанки» опубликовала личные данные звезд шоу-бизнеса.9 ноя 2021 15:59
«Порвут пару Бибера и Хейли»: роман Криса Эванса и Селены Гомес вызвал восторг
Новый роман Селены Гомес произвел фурор среди поклонников.4 ноя 2021 13:00
«Мама и папа»: Джастин Бибер выложил пост о ребенке
Бибер сделал неоднозначную подпись к фото.26 окт 2021 14:35
Фанаты Селены Гомес довели Хейли Бибер до срыва на глазах толпы
Прошло много лет с тех пор, как Джелена распалась, но поклонники не могут с этим смириться.17 сен 2021 10:00
Главный ковбой вечера: Дженнифер Лопес признали самой стильной на Met Gala
Вместе с ней в тройке лидеров оказались Меган Фокс и Кендалл Дженнер.16 сен 2021 12:10
Фото: Билли Айлиш, Кристен Стюарт, Меган Фокс и другие на Met Gala 2021
На красной дорожке собрались десятки звезд.14 сен 2021 13:00
Дженнифер Энистон поделилась новым фото со съемок воссоединения «Друзей»
Она до сих пор под впечатлением от встречи.3 июн 2021 17:45
«Звучит почти нелепо»: жена Бибера разоткровенничалась о браке
Звезды поженились два с половиной года назад.19 мар 2021 13:03
Джастин Бибер объяснил, почему у него нет и не будет мобильного телефона
По словам певца, так он ограничивает свой круг общения.12 мар 2021 15:37
Редкие фото: Ариану Гранде и Далтона Гомеса запечатлели на свидании
Возлюбленные провели время в ресторане.9 мар 2021 10:46
«Естественная свежесть»: Хейли Бибер в пикантном бикини подразнила мужа
Супруги проводят каникулы на Гавайских островах.12 янв 2021 12:42
«Самая счастливая»: певица Ариана Гранде показала роскошное обручальное кольцо
Актриса собралась замуж за риелтора, который раньше был танцором.21 дек 2020 21:02
«Безупречная красотка»: Хейли Бибер показала фото в провокационном наряде без белья
Поклонники пришли в восторг от пикантной фотосессии знаменитости.17 дек 2020 15:29
«Это ее тело, она делает с ним что захочет»: почему Хейли Бибер еще не родила Джастину «его племя»
Музыкант поделился планами на будущее.2 дек 2020 10:23
Агата Муцениеце показала, как выглядела бы мужчиной
Актриса уверена, что она – вылитый Джонни Депп.2 июл 2020 18:12
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