Все новости Джастин Бибер

Джастин Бибер

Звезды
Не сможет иметь детей, пережила острый психоз и биполярку: интервью Селены Гомес
Популярная певица после нескольких лет отсутствия возвращается в мир шоу-бизнеса с новым альбомом, а также документальным фильмом о себе.
Звезды
40-летняя Наталья Водянова ждет шестого ребенка
Российская топ-модель пропустила важное событие из-за беременности.
Звезды
В сети негативно отреагировали на татуировку модели Хейли Бибер
Хейли Бибер сделала тату вслед за Селеной Гомес.
Звезды
Певец Джастин Бибер трогательно поздравил свою жену Хейли Бибер с днем рождения
Экс-бойфренд Селены Гомес признался в любви супруге.
Звезды
«Я так зла!»: чем закончился скандал между Айзой и слившей ее номер Хофманитой
Участница шоу «Пацанки» опубликовала личные данные звезд шоу-бизнеса.
Звезды
«Порвут пару Бибера и Хейли»: роман Криса Эванса и Селены Гомес вызвал восторг
Новый роман Селены Гомес произвел фурор среди поклонников.
Звезды
«Мама и папа»: Джастин Бибер выложил пост о ребенке
Бибер сделал неоднозначную подпись к фото.
Звезды
Фанаты Селены Гомес довели Хейли Бибер до срыва на глазах толпы
Прошло много лет с тех пор, как Джелена распалась, но поклонники не могут с этим смириться.
Мода и красота
Главный ковбой вечера: Дженнифер Лопес признали самой стильной на Met Gala
Вместе с ней в тройке лидеров оказались Меган Фокс и Кендалл Дженнер.
Мода и красота
Фото: Билли Айлиш, Кристен Стюарт, Меган Фокс и другие на Met Gala 2021
На красной дорожке собрались десятки звезд.
ТВ и сериалы
Дженнифер Энистон поделилась новым фото со съемок воссоединения «Друзей»
Она до сих пор под впечатлением от встречи.
Звезды
«Звучит почти нелепо»: жена Бибера разоткровенничалась о браке
Звезды поженились два с половиной года назад.
Звезды
Джастин Бибер объяснил, почему у него нет и не будет мобильного телефона
По словам певца, так он ограничивает свой круг общения.
Звезды
Редкие фото: Ариану Гранде и Далтона Гомеса запечатлели на свидании
Возлюбленные провели время в ресторане.
Звезды
«Естественная свежесть»: Хейли Бибер в пикантном бикини подразнила мужа
Супруги проводят каникулы на Гавайских островах.
Звезды в соцсетях
«Самая счастливая»: певица Ариана Гранде показала роскошное обручальное кольцо
Актриса собралась замуж за риелтора, который раньше был танцором.
Звезды в соцсетях
«Безупречная красотка»: Хейли Бибер показала фото в провокационном наряде без белья
Поклонники пришли в восторг от пикантной фотосессии знаменитости.
Звезды
«Это ее тело, она делает с ним что захочет»: почему Хейли Бибер еще не родила Джастину «его племя»
Музыкант поделился планами на будущее.
Звезды в соцсетях
Агата Муцениеце показала, как выглядела бы мужчиной
Актриса уверена, что она – вылитый Джонни Депп. 
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