Популярная певица после нескольких лет отсутствия возвращается в мир шоу-бизнеса с новым альбомом, а также документальным фильмом о себе.

Не сможет иметь детей, пережила острый психоз и биполярку: интервью Селены Гомес

В сети негативно отреагировали на татуировку модели Хейли Бибер

Певец Джастин Бибер трогательно поздравил свою жену Хейли Бибер с днем рождения

«Я так зла!»: чем закончился скандал между Айзой и слившей ее номер Хофманитой

«Порвут пару Бибера и Хейли»: роман Криса Эванса и Селены Гомес вызвал восторг

«Мама и папа»: Джастин Бибер выложил пост о ребенке

Прошло много лет с тех пор, как Джелена распалась, но поклонники не могут с этим смириться.

Фанаты Селены Гомес довели Хейли Бибер до срыва на глазах толпы

Вместе с ней в тройке лидеров оказались Меган Фокс и Кендалл Дженнер.

Главный ковбой вечера: Дженнифер Лопес признали самой стильной на Met Gala

Фото: Билли Айлиш, Кристен Стюарт, Меган Фокс и другие на Met Gala 2021

Она до сих пор под впечатлением от встречи.

Звезды поженились два с половиной года назад.

«Звучит почти нелепо»: жена Бибера разоткровенничалась о браке

Джастин Бибер объяснил, почему у него нет и не будет мобильного телефона

По словам певца, так он ограничивает свой круг общения.

12 мар 2021 15:37