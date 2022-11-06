Все новости Селена Гомес

Селена Гомес

Звезды
Кто такой Аарон Картер, умерший в США: биография брата солиста Backstreet Boys
Стало известно о смерти музыканта Аарона Картера, брата Ника Картера, солиста легендарной мальчиковой группы Backstreet Boys.
Звезды
«Трусиха»: Богомолов описал одним словом все, что думает о Собчак
Режиссер поздравил телеведущую с 41-летием.
Звезды
«Смеяться уже можно?»: зрители просят убрать нового ведущего Comedy Бебуришвили
Андрей пришел на смену Гарику Харламову и сразу же напоролся на хейт публики.
Звезды
Не сможет иметь детей, пережила острый психоз и биполярку: интервью Селены Гомес
Популярная певица после нескольких лет отсутствия возвращается в мир шоу-бизнеса с новым альбомом, а также документальным фильмом о себе.
Кино
В какой последовательности смотреть все части «Монстров на каникулах»?
Первая часть франшизы «Монстры на каникулах» находилась в разработке студии Columbia Pictures с 2006 года.
Звезды
В сети негативно отреагировали на татуировку модели Хейли Бибер
Хейли Бибер сделала тату вслед за Селеной Гомес.
Звезды
Страдающая от психических проблем Селена Гомес сделала пугающую татуировку
Никто не понял, что набила на спине знаменитость.
Звезды
Певица Селена Гомес откровенно рассказала о проблемах с психикой
Селена Гомес пересиливает себя, чтобы встать с кровати.
Звезды
Певец Джастин Бибер трогательно поздравил свою жену Хейли Бибер с днем рождения
Экс-бойфренд Селены Гомес признался в любви супруге.
Звезды
«Порвут пару Бибера и Хейли»: роман Криса Эванса и Селены Гомес вызвал восторг
Новый роман Селены Гомес произвел фурор среди поклонников.
Мода и красота
10 нарядов знаменитостей, которые расскажут больше, чем монологи в интервью
Каждый выход знаменитостей в свет — возможность проявить себя и блеснуть новыми нарядами. 
Звезды
Фанаты Селены Гомес довели Хейли Бибер до срыва на глазах толпы
Прошло много лет с тех пор, как Джелена распалась, но поклонники не могут с этим смириться.
Мода и красота
«Я вся была оранжевая»: Селена Гомес все еще стыдится неловкого случая на Met Gala
Звезда пыталась сделать образ идеальным, но что-то пошло не так.
Кино
Селена Гомес раскритиковала сериал «Хорошая борьба» за «безвкусную» шутку о ее трансплантированной почке
И поблагодарила поклонников за поддержку.
Кино
Селена Гомес получила роль в триллере «Спираль»
Фильм никак не связан с «Пилой: Спираль».
Звезды
«Звучит почти нелепо»: жена Бибера разоткровенничалась о браке
Звезды поженились два с половиной года назад.
Звезды
Селена Гомес задумалась о завершении музыкальной карьеры
Певица шокировала поклонников громким заявлением.
Звезды
«Чистый ангел»: бывшая Бибера Селена Гомес получила звание человека года по версии People
Издание выделило четырех знаменитостей, которые в этом году выступили «силами добра».
Звезды
Селена Гомес сыграет лесбиянку-покорительницу Эвереста в новом фильме
Выход киноленты планируется через два года.
Кино
Селена Гомес пополнит каст «Крика 5»
Хотя пока нет официального подтверждения о роли актрисы, пользователи Сети уверены, что оно вскоре поступит.
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