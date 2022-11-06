Селена Гомес
Кто такой Аарон Картер, умерший в США: биография брата солиста Backstreet Boys
Стало известно о смерти музыканта Аарона Картера, брата Ника Картера, солиста легендарной мальчиковой группы Backstreet Boys.6 ноя 2022 11:57
«Трусиха»: Богомолов описал одним словом все, что думает о Собчак
Режиссер поздравил телеведущую с 41-летием.5 ноя 2022 20:56
«Смеяться уже можно?»: зрители просят убрать нового ведущего Comedy Бебуришвили
Андрей пришел на смену Гарику Харламову и сразу же напоролся на хейт публики.5 ноя 2022 11:42
Не сможет иметь детей, пережила острый психоз и биполярку: интервью Селены Гомес
Популярная певица после нескольких лет отсутствия возвращается в мир шоу-бизнеса с новым альбомом, а также документальным фильмом о себе.4 ноя 2022 21:56
В какой последовательности смотреть все части «Монстров на каникулах»?
Первая часть франшизы «Монстры на каникулах» находилась в разработке студии Columbia Pictures с 2006 года.30 дек 2021 11:14
В сети негативно отреагировали на татуировку модели Хейли Бибер
Хейли Бибер сделала тату вслед за Селеной Гомес.23 дек 2021 10:49
Страдающая от психических проблем Селена Гомес сделала пугающую татуировку
Никто не понял, что набила на спине знаменитость.16 дек 2021 15:51
Певица Селена Гомес откровенно рассказала о проблемах с психикой
Селена Гомес пересиливает себя, чтобы встать с кровати.3 дек 2021 13:11
Певец Джастин Бибер трогательно поздравил свою жену Хейли Бибер с днем рождения
Экс-бойфренд Селены Гомес признался в любви супруге.23 ноя 2021 14:03
«Порвут пару Бибера и Хейли»: роман Криса Эванса и Селены Гомес вызвал восторг
Новый роман Селены Гомес произвел фурор среди поклонников.4 ноя 2021 13:00
10 нарядов знаменитостей, которые расскажут больше, чем монологи в интервью
Каждый выход знаменитостей в свет — возможность проявить себя и блеснуть новыми нарядами.5 окт 2021 11:00
Фанаты Селены Гомес довели Хейли Бибер до срыва на глазах толпы
Прошло много лет с тех пор, как Джелена распалась, но поклонники не могут с этим смириться.17 сен 2021 10:00
«Я вся была оранжевая»: Селена Гомес все еще стыдится неловкого случая на Met Gala
Звезда пыталась сделать образ идеальным, но что-то пошло не так.8 сен 2021 15:00
Селена Гомес раскритиковала сериал «Хорошая борьба» за «безвкусную» шутку о ее трансплантированной почке
И поблагодарила поклонников за поддержку.5 авг 2021 17:03
Селена Гомес получила роль в триллере «Спираль»
Фильм никак не связан с «Пилой: Спираль».3 май 2021 10:53
«Звучит почти нелепо»: жена Бибера разоткровенничалась о браке
Звезды поженились два с половиной года назад.19 мар 2021 13:03
Селена Гомес задумалась о завершении музыкальной карьеры
Певица шокировала поклонников громким заявлением.10 мар 2021 10:40
«Чистый ангел»: бывшая Бибера Селена Гомес получила звание человека года по версии People
Издание выделило четырех знаменитостей, которые в этом году выступили «силами добра».3 дек 2020 15:48
Селена Гомес сыграет лесбиянку-покорительницу Эвереста в новом фильме
Выход киноленты планируется через два года.12 ноя 2020 11:58
Селена Гомес пополнит каст «Крика 5»
Хотя пока нет официального подтверждения о роли актрисы, пользователи Сети уверены, что оно вскоре поступит.24 авг 2020 15:38
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