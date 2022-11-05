«Трусиха»: Богомолов описал одним словом все, что думает о Собчак

Режиссер поздравил телеведущую с 41-летием.

Ксения Собчак на данный момент находится в Литве — телеведущая не скрывает своего положения и говорит, что пробудет там еще несколько дней. Пока что особых проблем у нее нет, так как уголовное дело на Ксению, как многие думали ранее, не заведено. А вот ее сотруднику придется тяжело, потому что он проходит как подозреваемый в деле о вымогательстве 11 миллионов рублей.

В итоге впервые за долгие годы Ксения Собчак осталась в свой день рождения одна — ни мужа, ни ребенка, ни матери, даже друзей не пригласить. Хотя ей не привыкать. Прошлый день рождения тоже прошел в тяжелой атмосфере, так как автомобиль ведущей попал в страшное ДТП, тогда все шишки пытались повесить на нее.

Известно, что Собчак поздравил любимый муж, режиссер Константин Богомолов. Причем в выражениях он явно не стеснялся.

Смелая и при том трусиха, любимая Ксю,

— написал супруг.

Он также подчеркнул, что его жена бывает и слабой, и сильной. Кроме того, она неутомимая и периодически уставшая. Особенно театральный деятель подчеркнул, что вскоре в жизни Ксении все наладится — враги уйдут, а неприятности будут обходить стороной.

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