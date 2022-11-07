Александр Ревва
Милохин оскорбил Валю Карнавал, назвав ее «использованной». Саша Стоун в ярости
Страсти в мире TikTok бьют ключом. Два самых известных представителя схлестнулись в интернет-битве. И, похоже, назревает серьезный скандал.7 ноя 2022 09:59
Александр Ревва бросил мать и не отвечает на звонки: «Сыночек, набери»
Любовь Рачеева сделала сенсационное признание в студии, когда рассказывала о звезде «Камеди клаб».7 ноя 2022 09:45
Шоу «Маска» 3 сезон (2022): подробности, новые маски, где и когда смотреть
Вся информация о грядущей премьере музыкального поединка.27 янв 2022 10:20
Жена юмориста Александра Реввы восхитила россиян снимком в купальнике
Александр Ревва удачно сфотографировал жену.25 янв 2022 16:32
Юморист Гарик Харламов поздравил свою дочь от Кристины Асмус с днем рождения
Анастасии исполнилось 8 лет.6 янв 2022 10:53
Хиты из 90-х, эксклюзивная «Маска», «пельмени» и их дети: что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь
Где смотреть традиционный «Голубой огонек», какие новые шоу порадуют телезрителей, и по какому каналу будут идти юмористические передачи.27 дек 2021 11:15
Отрицающего пластику Александра Ревву начали путать со Стасом Михайловым
Артист стал красивее благодаря самовнушению.20 дек 2021 13:26
Внешний вид Александра Реввы напугал поклонников
Артист предстал в образе обаятельного злодея.1 дек 2021 12:11
Автор современных хитов назвал имена самых щедрых артистов
Поэт-песенник рассказал, что за хиты приходится платить большие деньги.16 ноя 2021 15:28
100 тысяч евро за эскорт-услуги для 50-летней поклонницы: Ревва вспомнил странный случай после концерта
Шоумен чуть не переспал с поклонницей.29 окт 2021 12:40
«Люблю тебя»: Ревва с юмором поздравил Галустяна с днем рождения
Михаилу Галустяну исполнилось 42 года.26 окт 2021 11:36
«Все в голове»: Александр Ревва рассказал об изменениях во внешности
Ревва заявил, что выглядит хорошо, потому что пользуется кремом для лица и борется со своими страхами.6 окт 2021 14:01
«Довольно жалко смотрится»: Слепаков показал себя после похудения на 13 кг
Комик подвел итоги, отмечая 41-летие.24 авг 2021 10:40
«Привет, Нилан»: Мария Горбань из «Кухни» родила сына и показала фото из роддома
Актриса стала мамой во второй раз.6 авг 2021 17:15
Не Бузова: личность Черной Пантеры на шоу «Маска» ошеломила зрителей
Та, что скрывалась под маской Черной Пантеры, смогла по-настоящему удивить и жюри, и зрителей шоу.22 фев 2021 11:12
«Надоели все, кроме Александра»: фанаты Реввы раскритиковали жюри проекта «Маска»
Знаменитость решил показать друзей на фото.16 фев 2021 15:18
«Когда я была «Красоткой»: беременная Елена Перминова примерила образ Джулии Робертс из культового фильма
Поклонникам пришелся по духу эксперимент знаменитости.16 фев 2021 13:47
«Оля в разлуке сейчас. Забыть Даву невозможно»: Киркоров не верит в участие Бузовой в проекте «Маска»
По мнению Киркорова, расстроенная Бузова не может участвовать в шоу «Маска».16 фев 2021 10:14
«У меня для вас есть новость»: Лобода с обручальным кольцом на пальце заинтриговала фанатов
Кажется, артистка выходит замуж.1 фев 2021 14:31
«Страстная итальянка»: позирующую на яхте Анжелику Ревву сравнили с Моникой Беллуччи
Семья знаменитого юмориста проводит каникулы в Объединенных Арабских Эмиратах.14 янв 2021 11:02
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