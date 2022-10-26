Все новости Зои Кравиц

Зои Кравиц

Кино
Стало известно, когда выйдет продолжение «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Новая версия истории о человеке — летучей мыши понравилась зрителям и будет иметь продолжение.
Кино
Зои Кравиц отказалась переименовывать свой фильм «Остров кисок»
Зрителей ждет сатира на гендерную тему.
Кино
Начались съемки режиссерского дебюта Зои Кравиц «Остров кисок»
Судя по всему, это будет черная комедия с элементами триллера и драмы.
Кино
Режиссер «Бэтмена» настаивает, что черная подводка для глаз — неотъемлемый атрибут персонажа Роберта Паттинсона
Этот элемент помогает показать, что герою приходится непросто. 
Кино
В какой последовательности смотреть все части «Дивергента»?
Франшиза «Дивергент» основана на одноименной трилогии Вероники Рот. Книги, написанные в жанре антиутопии, быстро стали бестселлерами.
Кино
Режиссер Мэтт Ривз обещает, что его «Бэтмен» будет самым страшным фильмом о Темном рыцаре
В картине покажут внутреннюю тьму Брюса Уэйна.
Кино
Зои Кравиц называет «неописуемо великолепным» перевоплощение Роберта Паттинсона в Бэтмена
Актриса сделала комплимент своему коллеге и режиссеру Мэтту Ривзу.
Кино
Зои Кравиц стремилась, чтобы ее Женщина-кошка из «Бэтмена» была «реальным человеком»
Актриса рассказала о своем творческом подходе к персонажу. 
Кино
На новом промоарте «Бэтмена» показали Женщину-кошку в исполнении Зои Кравиц
Warner Bros. подогревает интерес к DC FanDome. 
Мода и красота
Фото: Билли Айлиш, Кристен Стюарт, Меган Фокс и другие на Met Gala 2021
На красной дорожке собрались десятки звезд.
Кино
Слух: Женщина-кошка в исполнении Зои Кравиц может получить сольный фильм на HBO Max
Вселенная нового «Бэтмена» расширяется.
Кино
Женщина-кошка в исполнении Зои Кравиц может получить собственный спин-офф
Также ходят слухи о разработке фильма про Пугало с рейтингом R.
Кино
«Фильм, о котором мы мечтали детьми»: Кевин Смит прокомментировал трейлер нового «Бэтмена»
Актер, режиссер и звезда фильма «Джей и Молчаливый Боб» оказался поклонником комиксов о Темном рыцаре. 
Кино
Барри Кеоган присоединился к касту «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Авторы проекта озвучили список задействованных актеров, и поклонники с удивлением обнаружили там ирландского актера.
Кино
Зои Кравиц назвала выбор Роберта Паттинсона на роль Бэтмена «идеальным кастингом»
Будущая Женщина-кошка поделилась эмоциями от работы над новым фильмом о Темном рыцаре.
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