Зои Кравиц
Стало известно, когда выйдет продолжение «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Новая версия истории о человеке — летучей мыши понравилась зрителям и будет иметь продолжение.26 окт 2022 22:54
Зои Кравиц отказалась переименовывать свой фильм «Остров кисок»
Зрителей ждет сатира на гендерную тему.17 авг 2022 14:47
Начались съемки режиссерского дебюта Зои Кравиц «Остров кисок»
Судя по всему, это будет черная комедия с элементами триллера и драмы.27 июн 2022 16:43
Режиссер «Бэтмена» настаивает, что черная подводка для глаз — неотъемлемый атрибут персонажа Роберта Паттинсона
Этот элемент помогает показать, что герою приходится непросто.28 янв 2022 15:10
В какой последовательности смотреть все части «Дивергента»?
Франшиза «Дивергент» основана на одноименной трилогии Вероники Рот. Книги, написанные в жанре антиутопии, быстро стали бестселлерами.30 дек 2021 09:26
Режиссер Мэтт Ривз обещает, что его «Бэтмен» будет самым страшным фильмом о Темном рыцаре
В картине покажут внутреннюю тьму Брюса Уэйна.13 дек 2021 12:07
Зои Кравиц называет «неописуемо великолепным» перевоплощение Роберта Паттинсона в Бэтмена
Актриса сделала комплимент своему коллеге и режиссеру Мэтту Ривзу.25 ноя 2021 16:32
Зои Кравиц стремилась, чтобы ее Женщина-кошка из «Бэтмена» была «реальным человеком»
Актриса рассказала о своем творческом подходе к персонажу.1 окт 2021 14:29
На новом промоарте «Бэтмена» показали Женщину-кошку в исполнении Зои Кравиц
Warner Bros. подогревает интерес к DC FanDome.21 сен 2021 13:10
Фото: Билли Айлиш, Кристен Стюарт, Меган Фокс и другие на Met Gala 2021
На красной дорожке собрались десятки звезд.14 сен 2021 13:00
Слух: Женщина-кошка в исполнении Зои Кравиц может получить сольный фильм на HBO Max
Вселенная нового «Бэтмена» расширяется.11 июн 2021 16:56
Женщина-кошка в исполнении Зои Кравиц может получить собственный спин-офф
Также ходят слухи о разработке фильма про Пугало с рейтингом R.3 мар 2021 13:08
«Фильм, о котором мы мечтали детьми»: Кевин Смит прокомментировал трейлер нового «Бэтмена»
Актер, режиссер и звезда фильма «Джей и Молчаливый Боб» оказался поклонником комиксов о Темном рыцаре.26 авг 2020 14:22
Барри Кеоган присоединился к касту «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Авторы проекта озвучили список задействованных актеров, и поклонники с удивлением обнаружили там ирландского актера.24 авг 2020 16:33
Зои Кравиц назвала выбор Роберта Паттинсона на роль Бэтмена «идеальным кастингом»
Будущая Женщина-кошка поделилась эмоциями от работы над новым фильмом о Темном рыцаре.30 июн 2020 14:11
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