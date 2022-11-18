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Один из братьев Пономаренко скрывается в горах из-за смертельной болезни

Об этом сообщил Валерий Пономаренко, который пытается заработать денег на лечение брата и помочь ему в этой непростой борьбе.

Несколько месяцев назад один из братьев Пономаренко услышал неутешительный диагноз от врачей — онкологическое заболевание. Он тут же бросил все дела и стал лечиться, но пока что ничего не помогает. Гемоглобин слишком понижен, а само состояние вызывает опасение у медиков.

Александр лечится в горах, куда не пускает никого кроме самых близких — чаще всего рядом с ним находится брат Валерий, именно он помогает родственнику в трудную минуту и зарабатывает деньги.

На время дуэт Пономаренко превратился в его сольное выступление. Иногда, правда, рядом появляются коллеги, желающие помочь своим друзьям. Например, на один из последних концертов в Ржев приехал Николай Бандурин — именно он после рассказал журналистам шоу «Малахов» о страшном заболевании Пономаренко.

Он в таком состоянии не хочет никому ничего говорить, но ему нужна помощь,

— заявил Бандурин.

Напомним, что братья Пономаренко впервые появились на телевидении благодаря шоу Евгения Петросяна «Кривое зеркало». Оба юмориста позже были ведущими известной лотереи на федеральном канале, а также вели программу «Утренняя почта».

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Источник фото: Natalya Loginova/Russian Look/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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