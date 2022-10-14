Все новости Евгений Петросян

Евгений Петросян

Общество
Больше 5 миллиардов смартфонов выбросят в этом году
Если все выброшенные мобильники поставить друг на друга, они достигнут восьмой части расстояния от Земли до Луны.
Звезды
Звезды «Аншлага» просят у Регины Дубовицкой в долг из-за отмененных концертов
Артистам приходится выкручиваться.
Дети
Сын Петросяна и его молодой жены подарил матери украшение Tiffany
Брухунова принимала поздравления в Татьянин день.
Звезды
Эксперт рассказала, как может работать оберег молодой жены Петросяна
Татьяна Брухунова боится сглаза.
Звезды
Молодая жена Петросяна смутила россиян: «Похожа на Степаненко»
Внешность Брухуновой вызвала бурные обсуждения.
Дети
Петросян и Брухунова отмечают день рождения сына каждый месяц
Родители устраивают Вагану праздник 13 числа каждого месяца.
Звезды
Петросян, Цекало, Ивлев: почему мужчины уходят из семьи к молодым любовницам
Мужчины жаждут признания и подчинения в браке.
Звезды
«После захоронения Петросяна еще покажет»: Брухуновой прочат сексуальную революцию
В сети считают, что жена юмориста примерила на себя образ интеллигентной дамы, но таковой не является.
Звезды
Адвокат Евгения Петросяна заявил, что до развода у Елены Степаненко был роман на стороне
В 2000-х годах супруги не жили вместе из-за напряженных отношений.
Дети
Молодая жена Евгения Петросяна показала сына за развивающими играми
Брухунова учит ребенка говорить.
Звезды
Сын Юрия Никулина раскритиковал юмор Петросяна, Воли и Харламова
Никулин-младший назвал современный юмор устаревшим.
Общество
Хиты из 90-х, эксклюзивная «Маска», «пельмени» и их дети: что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь
Где смотреть традиционный «Голубой огонек», какие новые шоу порадуют телезрителей, и по какому каналу будут идти юмористические передачи. 
Звезды
Елена Степаненко впервые за долгое время появилась на телевидении
Юмористка вернулась на ТВ в образе Бабы-Яги.
Звезды
Евгений Петросян подарил молодой возлюбленной смартфон за 140 тысяч
Пятая жена Петросяна похвасталась подарком от мужа.
Звезды
Молодая жена Петросяна показала сына в домашней обстановке
Брухунова показала, как обставлена ее квартира.
Звезды
Юморист Евгений Петросян показал свою тренировку в клинике
Артист удивил всех гибкостью.
Звезды
Паулину Андрееву перестали узнавать в браке с Бондарчуком: «Превращаешься в бабку»
Андрееву сравнили с Татьяной Брухуновой.
Звезды
Психолог прокомментировала брак Петросяна с молодой женой: «Пытается зацепиться за молодое тело»
Евгений Петросян выглядит все моложе и моложе.
Звезды
Актер Владимир Машков с размахом отметил свой день рождения
Актеру исполнилось 58 лет.
Звезды
Единственная дочь Евгения Петросяна отвернулась от отца из-за его романа с Татьяной Брухуновой
Наследница встала на сторону Степаненко.
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