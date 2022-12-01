Салтыкова приструнила Пьеху на шоу «Суперстар»: «Как попугай просто нес чушь»

Исполнительница хита «Серые глазки» сейчас участвует в вокальном шоу, где собрались все «старички». И их критикуют молодые исполнители.

Ирина Салтыкова стала одним из участников шоу «Суперстар», где соревнуется с другими представителями жанра, слава которых прошла еще в 80-х и 90-х годах. На фоне всех остальных певица, имеющая звание «главного секс-символа отечественной сцены», сморится выигрышно, но не для всех.

Ее пение не нравится Стасу Пьехе. Внук легендарной артистки постоянно критикует Салтыкову и пытается добиться от нее результатов, но, не найдя отдачи, ставит низкие оценки.

Совершенно был необъективен, просто нес чушь, как попугай где-то услышал и повторял одно и то же,

— сетует на Пьеху певица, беседуя с «Газетой.Ru».

При этом Салтыкова говорит, что все остальные судьи относятся к ней с уважением и, даже если и высказывают какую-то критику, но делают это с заботой и поддержкой. У Пьехи же и Леры Кудрявцевой желание всех потопить и обругать, считает звезда 90-х.

Отметим, что Ирина Салтыкова стала популярной благодаря не только песням, но и съемкам в фильме «Брат 2», где она сыграла девушку главного героя. Фраза «Салтыкова клевая» ушла в народ.

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