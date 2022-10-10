Все новости Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева

Звезды
Семенович легла под нож хирурга, потому что не смогла справиться с болью
Сексапильная певица комплексовала из-за пышных форм и решилась лечь под нож хирурга.
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Брат Бориса Моисеева назвал виновного в смерти артиста
Марк Толкач знает, кому был выгоден уход певца. 
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Телеведущая Лера Кудрявцева показала спину в синяках
Блондинка обратилась к медикам.
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Жанна Фриске при жизни довела Кудрявцеву до приступа истерики: вот в чем дело
Лера Кудрявцева переживала из-за ее болезни.
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Лера Кудрявцева ловко унизила группу «ВИА Гра»: потребовалось всего три фразы
Телеведущую сравнили с Шэрон Стоун.
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Певец Алексей Чумаков заявил, что мужчина «должен смотреть на других женщин»
Чумаков засматривается на красивых женщин.
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Опухший Оскар Кучера напугал звезд шоу-бизнеса своим видом
Телеведущий поправился после январских праздников.
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Телеведущая Лера Кудрявцева срочно отправилась в больницу посреди ночи
Подписчики телеведущей беспокоятся о ее здоровье.
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Молодой муж Леры Кудрявцевой неудачно пошутил о возрасте телеведущей
Хоккеист и телеведущая поставили трехлетнюю дочь на коньки.
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Хочет быть нужным: психолог объяснила желание Григорьева-Аполлонова влюбиться
51-летний вокалист группы «Иванушки International» начал психологически взрослеть.
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Маше Распутиной прилетело за отношение к дочери: «Где любовь к детям?»
Членов семьи Распутиной назвали «несчастными».
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Дочь Марии Шукшиной смутила народ: «Превращается в мужика»
Звезда увлеклась бодибилдингом.
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Мария Шукшина не поддержала дочь в ее необычном увлечении
Анна Трегубенко мечтала заниматься бодибилдингом.
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Юморист Гарик Харламов госпитализирован с температурой под 40
Точный диагноз комика неизвестен.
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Кудрявцеву с мужем и дочкой затравили в сети: «Мама с сыном и внучкой»
Телеведущая старше мужа на 16 лет.
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Жюри «Суперстара» взбесило народ своим поведением: «Клоуны!»
Жюри проекта «Суперстар» парило в воздухе над сценой.
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Подольскую распекли за наглое отношение к сотрудникам: «Как к крепостным»
Жену Преснякова сравнили с Кристиной Орбакайте.
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Головокружительную карьеру Григорьева-Аполлонова назвали везением: «Не обладает талантами»
Рыжего «Иванушку» назвали самоуверенным и бестактным.
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Внук Пугачевой разозлил россиян своими достижениями: «Бабушка пихает»
Никита рассказал о своих достижениях.
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Проклову распекли за откровения об элитной недвижимости в Сочи: «Не стыдно?»
Елена Проклова пожаловалась на маленькую пенсию.
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