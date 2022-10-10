Лера Кудрявцева
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Брат Бориса Моисеева назвал виновного в смерти артиста
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Телеведущая Лера Кудрявцева показала спину в синяках
Блондинка обратилась к медикам.2 фев 2022 11:00
Жанна Фриске при жизни довела Кудрявцеву до приступа истерики: вот в чем дело
Лера Кудрявцева переживала из-за ее болезни.28 янв 2022 16:04
Лера Кудрявцева ловко унизила группу «ВИА Гра»: потребовалось всего три фразы
Телеведущую сравнили с Шэрон Стоун.28 янв 2022 10:22
Певец Алексей Чумаков заявил, что мужчина «должен смотреть на других женщин»
Чумаков засматривается на красивых женщин.26 янв 2022 15:44
Опухший Оскар Кучера напугал звезд шоу-бизнеса своим видом
Телеведущий поправился после январских праздников.24 янв 2022 15:02
Телеведущая Лера Кудрявцева срочно отправилась в больницу посреди ночи
Подписчики телеведущей беспокоятся о ее здоровье.24 янв 2022 10:42
Молодой муж Леры Кудрявцевой неудачно пошутил о возрасте телеведущей
Хоккеист и телеведущая поставили трехлетнюю дочь на коньки.21 янв 2022 11:00
Хочет быть нужным: психолог объяснила желание Григорьева-Аполлонова влюбиться
51-летний вокалист группы «Иванушки International» начал психологически взрослеть.18 янв 2022 08:09
Маше Распутиной прилетело за отношение к дочери: «Где любовь к детям?»
Членов семьи Распутиной назвали «несчастными».18 янв 2022 08:03
Дочь Марии Шукшиной смутила народ: «Превращается в мужика»
Звезда увлеклась бодибилдингом.17 янв 2022 16:05
Мария Шукшина не поддержала дочь в ее необычном увлечении
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Юморист Гарик Харламов госпитализирован с температурой под 40
Точный диагноз комика неизвестен.11 янв 2022 12:01
Кудрявцеву с мужем и дочкой затравили в сети: «Мама с сыном и внучкой»
Телеведущая старше мужа на 16 лет.10 янв 2022 14:40
Жюри «Суперстара» взбесило народ своим поведением: «Клоуны!»
Жюри проекта «Суперстар» парило в воздухе над сценой.10 янв 2022 10:31
Подольскую распекли за наглое отношение к сотрудникам: «Как к крепостным»
Жену Преснякова сравнили с Кристиной Орбакайте.10 янв 2022 10:25
Головокружительную карьеру Григорьева-Аполлонова назвали везением: «Не обладает талантами»
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