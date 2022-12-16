Множество домыслов вызвало видео, на котором Лера Кудрявцева методично лупит Иосифа Пригожина по голове.

На записи продюсер какое-то время терпит, а затем, не меняя выражения, наносит ответный удар.

Про это видео Иосиф Пригожин в своем телеграм-канале написал, что он и телеведущая «неплохо сработались». Однако сразу же пошли слухи о конфликте между двумя знаменитостями. В интервью «Утро-Новости» продюсер объяснил: все эти домыслы — полная бессмыслица.

Видео было снято во время «зеленки», рассказал Пригожин. «Зеленка» — это профессиональный сленг, он означает вольную трактовку сюжета в определенных обстоятельствах. Например, когда закрывается сезон в театре и актеры играют последний спектакль, они делают «зеленый спектакль», то есть позволяют себе какие-то вольности и шутки, которых нет в сценарии.

Именно это произошло и у Пригожина с Кудрявцевой.

Это «зеленка» была, мы просто прикалывались,

— говорит продюсер.

Они записали последнюю новогоднюю программу в этом году и просто повеселились. Никакого там конфликта и в помине не было. Пригожин посмеялся над «ерундой», которую пишут о якобы плохих отношениях между ним и Кудрявцевой.

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