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«Иконами стены увешал, а в душе пустота»: Лепс после скандала с избиением покинул Россию

Григорий Лепс вляпался в серьезный скандал с избиением петербуржца, но в итоге смог замять его. И тут же уехал за границу.

История с дракой Григория Лепса стала одной из самых обсуждаемых тем в начале декабря. Музыкант после концерта в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге поехал в бар, где сцепился с местным жителем. В дело вмешались охранники, и мужчине не поздоровилось, да так, что пришлось обращаться в больницу, где ему поставили диагноз: множественные гематомы и ушибы, перелом носа со смещением.

Тут же был вызван адвокат, все хотели справедливого суда, но юристы смогли обо всем договориться. Как оказалось, Григорий принес моральную и материальную компенсацию, но точная сумма сделки не разглашалась.

Лепс же после этой скандальной истории отправился за границу. Сначала его заметили в аэропорту Стамбула, а из него он вылетел в Милан. Сколько там пробудет музыкант, непонятно.

В соцсетях поступок исполнителя хита «Рюмка водки на столе» не оценили. Многие удивляются тому, что Лепс не высказался об инциденте публично, а также не раскаялся, пишет Teleprogramma.pro.

Вот что значит лицемерие. Он набожный чувак. Его дом весь обвешан иконами. А сам ведет себя не по-божески,

— пишут в соцсетях.

А почему он не в тюрьме? Или драка ему так, ничего особенного?

— вторят другие.

Иконами стены увешаны, а в душе пустота,

— написал бывший поклонник.

Ранее «Утро-Новости» рассказывали о том, что музыкант объявил новогодний концерт. Артист приглашает всех поклонников таланта в Москву, но цены кусаются.

«Я умываю руки, хочу тебе сдаться»: Лепс и избитый им петербуржец помирились«Жена боится, что муж задохнется»: избитый Лепсом петербуржец не может дышать«Надо его довести, чтобы он такое сделал»: Садальский о скандале с Лепсом

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Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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