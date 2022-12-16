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«Скорая ехала полтора часа»: как умирал знаменитый «Динамит» — Владимир Турчинский

Настоящая звезда «нулевых», спортсмен и шоумен Владимир Турчинский умер в этот день, в возрасте всего 46 лет.

Бодибилдер, который попал в Книгу Гиннесса, свое знаменитое прозвище получил в одной из телепередач, с тех пор «Динамит» стало практически вторым именем этой многогранной личности. Динамит успевал везде — сниматься в детской «Улице Сезам», вести юмористические «Убойную лигу» и «Смех без правил», поднимать слона и тягать самолет весом в 160 тонн.

При этом Турчинский всегда производил впечатление позитивного, добродушного человека, совершенно не высокомерного. Сильный, симпатичный, веселый, добрый, да еще и непьющий — его считали идеалом мужчины.

А потом всё оборвалось

Богатыри — как герои сказок, кажутся вечными. Никто бы даже не подумал, что яркая жизнь Динамита оборвется так рано.
15 декабря 2009 года было для него обычным днем. Он принял участие в двух телепроектах, вернулся домой, поужинал и лег спать. У него ничего не болело, и самочувствие, и настроение были совершенно нормальными.

В пять утра Турчинский проснулся: сердце послало сильнейший сигнал тревоги. Он попытался подняться с кровати, но ноги его подкосились, и он упал на пол, потеряв сознание.

Владимир не умер мгновенно, он жил еще полчаса, как рассказала потом его вдова. Но вызванной скорой потребовалось почти полтора часа, чтобы добраться до него. После его смерти женщина обращалась в правоохранительные органы, говорила о халатности медработников, утверждала, что местная лечебница отказывалась присылать свою бригаду и рекомендовала вызвать скорую из Москвы. Но добиться возбуждения уголовного дела вдове не удалось.

Той ночью Турчинский умер от инфаркта.

Как получилось, что у такого крепкого и здорового человека отказало сердце? Версии о причинах его смерти появлялись одна за другой, но родственники и представители Турчинского их опровергали.

Владимир Турчинский. Фото Vladimir Myshkin/Russian Look/Globallookpress

Главной причиной его гибели считается сердечная недостаточность. И хотя правильное питание и отсутствие вредных привычек — это очень хорошо, но, возможно, недостаточно для того, чтобы говорить именно о здоровом образе жизни. Ведь Турчинский трудился буквально на износ, у него не было нормированного графика, часто приходилось работать с утра до поздней ночи. Известно, что незадолго до смерти он начал жаловаться на боль в груди, напоминает «Спорт Экспресс».

Владимир «Динамит» Турчинский похоронен в селе Воскресенское Ногинского района, рядом со своим отчимом. Его последней ролью в кино стала работа в сериале «Небо в огне», который рассказывал о мужественных летчиках времен Великой Отечественной. Его вдова Ирина сейчас входит в число наиболее известных фитнес-тренеров страны, а дочь Ксения профессионально занимается хип-хопом. Яркий, талантливый и искренний, Динамит оказался по-настоящему незабываемым: спустя многие годы его продолжают помнить не только родные, но и вся страна.

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Источник фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Globallookpress Автор: Марина Сергеева
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