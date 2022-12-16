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Как у Дженнифер Лопес: выбираем самую модную шубу 2023 года

Наряд знаменитости сейчас обсуждают во всем мире.

Те, кого угнетает ветреная зимняя погода, могут черпать вдохновение в стиле Дженнифер Лопес. Известная певица показала всем, как стильно переносить холода. Она выходит на улицу в просторной каштаново-коричневой шубе. Эту вещь она носит уже третью зиму, и остается ей верна: настолько стильно выглядит эта шуба. Судя по всему, примеру Джей Ло и в 2023 году последуют модницы из разных стран.

Скриншот с видео на канале unnycrazyvideo2881, Youtube

Шуба Дженнифер Лопес сделана из искусственного меха, сообщает People. Бренд — Coach. Для повседневного образа к шубе идеально подходят черные легинсы или синие джинсы и бежевые ботинки.

Белое зимнее пальто певицы — тоже очень известный образ, но для России оно уместно скорее в межсезонье.

А вот и другие зимние образы Лопес, от верхней одежды до платьев. Видео с канала Trendy outfits.

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Источник фото: Greg Nash/Consolidated News Photos/Globallookpress Автор: Марина Сергеева
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