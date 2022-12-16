Как у Дженнифер Лопес: выбираем самую модную шубу 2023 года
Наряд знаменитости сейчас обсуждают во всем мире.
Те, кого угнетает ветреная зимняя погода, могут черпать вдохновение в стиле Дженнифер Лопес. Известная певица показала всем, как стильно переносить холода. Она выходит на улицу в просторной каштаново-коричневой шубе. Эту вещь она носит уже третью зиму, и остается ей верна: настолько стильно выглядит эта шуба. Судя по всему, примеру Джей Ло и в 2023 году последуют модницы из разных стран.
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Источник фото: Greg Nash/Consolidated News Photos/GloballookpressАвтор: Марина СергееваОпубликовано: 16 декабря 2022 09:34